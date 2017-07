Markdorf Bewährungsstrafe für Diebstähle beim Arbeitgeber in Markdorf

Bewährungsstrafe für Diebstähle beim Arbeitgeber in Markdorf

Aus einer Firma in Markdorf soll ein Angestellter in einem Zeitraum von fast drei Jahren Werkzeuge und Maschinenteile im Wert von mindestens 80 000 Euro gestohlen haben. Zusammen mit seiner Partnerin soll er die Teile dann im Internet verkauft haben. Bei einer Verhandlung im Amtsgericht Konstanz gestand das Paar die Taten. Das Gericht sprach Haftstrafen auf Bewährung aus.

Beinahe 3000 Werkzeuge und Maschinenteile soll ein Mann aus dem westlichen Bodenseekreis in einem Zeitraum von fast drei Jahren aus einer Firma in Markdorf gestohlen haben, bei der er angestellt war. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin soll er das Diebesgut im Internet verkauft und dabei rund 11 000 Euro Gewinn gemacht haben. Erst als die Firma Bilder der gestohlenen Waren im Internet entdeckte, flog der Schwindel auf. Nun musste sich das Paar vor dem Amtsgericht Konstanz verantworten. Der Vorwurf lautete auf schweren Diebstahl beziehungsweise Beihilfe zum Diebstahl zu gewerbsmäßigem Handel.

Die beiden Angeklagten gestanden ihr Handeln bereits umgehend nach der Aufdeckung bei der Polizei und zeigten sich auch im Gerichtssaal geständig und reumütig. Finanzielle Probleme hätten sie zu den Taten bewogen, begründete der Angeklagte. Er sei verschuldet, müsse Zahlungen an seine Ex-Frau leisten und zu Beginn der Diebstahlsserie seien einige größere Anschaffungen notwendig geworden. Seine Lebensgefährtin sei zudem aufgrund von Burnout und Depressionen arbeitsunfähig und die Geldsorgen damit erheblich. Die Diebstähle in der Firma seien aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen keine große Schwierigkeit gewesen. Immer wieder habe er einzelne Teile einstecken und in seinem Rucksack hinaustransportieren können.

Der finanzielle Schaden für das betroffene Unternehmen war im Nachhinein schwer einzuschätzen. Es konnten nicht mehr von allen entwendeten Gegenständen die genauen Werte ermittelt werden. Das Gericht ging letztlich jedoch von einer Summe von mindestens 80 000 Euro aus.

Das Gericht wertete insbesondere die hohe Kooperationsbereitschaft der beiden Angeklagten als schuldmildernd. Außerdem hätten beide keine Vorstrafen. Das Paar habe nach der Enthüllung umgehend gestanden und weiteres Diebesgut bei der Polizei vorbeigebracht, das die Beamten bei einer Durchsuchung übersehen hatten. Zudem lasse das sehr schuldbewusste Auftreten der beiden darauf schließen, dass weitere Straftaten in Zukunft höchst unwahrscheinlich seien. Die Richterin verurteilte den Mann zu einem Jahr und acht Monaten Haft, seine Partnerin zu einem Jahr und zwei Monaten Haft. Beide Strafen wurden je drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte muss als Bewährungsauflage seinem ehemaligen Arbeitgeber monatlich 100 Euro als Ausgleich für den Schaden zahlen. Die Richterin bezeichnete diese Geldstrafe als eine symbolische Geste der Reue und sah im Hinblick auf die kritische finanzielle Situation des Angeklagten von einer höheren Summe ab.