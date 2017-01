Markdorf Bewährtes Team im Vorstand des Kirchenchors

Bei der Hauptversammlung des Kirchenchors gab es Wahlen und Ehrungen für zwei langjährige Mitglieder.

Sie sind ein echter Gewinn für ihren Chor: Der Kirchenchor Bergheim-Hepbach hat bei der Jahresversammlung zwei Mitglieder geehrt. Josef Matt und Paula Welke sind vor 60 Jahren in den Chor eingetreten. Paula Welke, die zwischenzeitlich zehn Jahre Babypause gemacht hatte, wurde deshalb für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft von Pfarrer Ulrich Hund geehrt. Josef Matt erhielt eine Ehrung für 60 Jahre als aktiver Sänger im Chor. "Du bist eine große Stütze im Tenor und stehst immer zu deiner Meinung", lobte Vorstand Karl-Heinz Kreidler.

Auch der Chor feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, denn vor 40 Jahren, im Mai 1977, fand die erste gemeinsame Jahresversammlung des fusionierten Kirchenchors Bergheim-Hepbach statt. Pfarrer Ulrich Hund fand nur lobende Worte für die Leistungen, die der Chor im vergangenen Jahr erbracht hat. Er sagte: "Der Chor ist kreativ und innovativ und weist eine große Bandbreite auf." Ortsvorsteher Hubert Roth beantragte die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig beschlossen wurde. Im Anschluss wurde Karl-Heinz Kreidler einstimmig für das Amt des ersten Vorsitzenden wiedergewählt. Anne Moll wurde ebenfalls in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt.

Chorleiterin Simone Müller konnte aufgrund von Krankheit nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Deshalb ließ sie ihren Jahresbericht von Karl-Heinz Kreidler verlesen. Darin zog sie ein positives Resümee und bedankte sich bei ihren Sängerinnen und Sängern für das Engagement. "Die Freude, die wir beim Singen haben, geben wir bei jedem Auftritt an die Gemeinde weiter", sagte Karl-Heinz Kreidler in ihrem Namen. In seinem Grußwort bedankte sich Pfarrer Ulrich Hund beim Chor für die tolle Zusammenarbeit und auch die Flexibilität, die aufgrund von Tücken bei der Gottesdienstplanung manchmal von den Chormitgliedern erforderlich sei. Er entließ den Chor mit den Worten: "Ich verspreche: Nächstes Jahr müssen Sie an Ostern erst um neun Uhr singen", in den gemütlichen Teil des Abends.

Ehrungen und Wahlen

Ulrich Hund, Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit Markdorf, hat für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Kirchenchor Bergheim-Hepbach Paula Welke und für 60 Jahre Josef Matt ausgezeichnet.

Bei den Wahlen wurde als Vorsitzender Karl-Heinz Kreidler und als Schriftführerin Anne Moll bestätigt. (aso)