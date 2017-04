Markdorf Besuch im St.-Nikolaus-Kindergarten: Rätselraten um den Osterhasen

Im St.-Nikolaus-Kindergarten gibt es vor Ostern einiges zu tun. Die Kinder basteln bunte Hühner aus Eierkartons und diskutieren, was denn jetzt die eigentliche Aufgabe des Osterhasens ist.

Die Morgenrunde beginnt wie immer: mit einem Vers, mit einem Lied. Heute ist es das fröhliche "Guten Morgen in diesem Haus", bei dem die Mädchen und Buben des Markdorfer St.-Nikolaus-Kindergartens eifrig mitsingen. Und noch eifriger klatschen sie dabei in die Hände. Da werden auch jene wach, die dann und wann verstohlen gähnen müssen.

Luci Dato leitet den Morgentreff, wie das kleine Ritual heißt. "Da sind Sachen drauf", weist die Erzieherin auf den kleinen Tisch in der Mitte des Raums. Sorgfältig angeordnet stehen da hell- und dunkelblau bemalte Eier, auch eines in pink. Aus den Spitzen ragen Federn – und große Augen kullern über winzigen aus orangefarbenem Filz ausgeschnittenen Schnäbelchen. Bunt prächtig wirken diese Hühner. Nicht minder prächtig, aber knatsch-gelb kommen ihre aus Eierkartons gebastelten Artgenossinnen daher. Je ein Papp-Zapfen dieser so praktischen Behältnisse gibt eine Henne ab. Die beschnittene Karton-Mulde bildet den Körper, auf dem ein gleichfalls bunt gefärbtes Ei balanciert. Und das ist nur die gefiederte Seite der gebastelten Pracht. Da liegen noch Eier aus gefilzter Wolle. Da hoppeln kaum weniger flauschige Hasen über sorgsam ausgeschnittenes hellgrünes Gras, um dort nach weiteren, doch ganz, ganz kleinen Eiern zu suchen. Während über allem ein Buchszweig ragt, diesem eine gelbe Schleife umgebunden ist und der einem ausgeblasenem Ei Halt gibt.

"Die Palmen haben wir vergangene Woche gemacht", erklärt Erzieherin Dato. Die Kinder knüpften so an eine jahrhundertealte Tradition an. Verzierte Buchsbaumbüschel sollen an Jesus' Einzug in Jerusalem erinnern und damit auch ein Zeichen des Lebens sein. Im St.-Nikolaus-Kindergarten war dies die Vorbereitung auf einen Kirchenbesuch mit einem Gottesdienst von Pfarrer Ulrich Hund. "Wir sind schließlich ein katholischer Kindergarten", erläutert Luci Dato. "Natürlich haben wir auch nichtkatholische Kinder, auch Kinder die konfessionslos sind und Kinder mit muslimischen Hintergrund." Doch spreche man mit den Eltern, erkläre, dass niemand von irgendetwas überzeugt werden soll. Die Osterbräuche gehören schlicht zum Jahresreigen. Sie hätten sicherlich ihren religiösen Hintergrund, an dem auch festgehalten wird und dem zu begegnen niemandem schade, erklärt Dato.

Ganz locker ist der Umgang mit dem Hasen. "Der bringt die Eier", erklärt eines der Kinder. Andere Kinder haben etwas anderes gehört und halten dagegen: "Nein, der Hase versteckt die Eier!" Eine dritte Fraktion spricht von der Hasen-Werkstatt, wo langweilig weiße Eier bunt angemalt werden. "Für uns ist der Osterhase so eine Art Spaßbeauftragter", schmunzelt Erzieherin Dato. Dann kommt sie noch einmal auf den Palmsonntag zurück. Und die Kinder schildern lebhaft, was sie in der Predigt gehört haben. Anschaulich erzählen sie vom Esel und von den Kleidern und Palmen, die die Leute vorm einziehenden Herrn ausgebreitet haben – als roten Teppich gewissermaßen.