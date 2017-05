Markdorf Besuch aus Peru: Bischof Gilberto Gomez ehrt Partnerschaft

Bischof Gilberto Gomez ist nach seinem Papst-Besuch nach Markdorf gereist. Der Geistliche übermittelte Grüße aus Huancaray, der Partnergemeinde der St.-Nikolaus-Pfarrei.

Bischof Gilberto Gomez aus dem peruanischen Abancay hat am vergangenen Wochenende Markdorf besucht. In seiner Diözese liegt Huancaray, seit 29 Jahren die katholische Partnergemeinde der St.-Nikolaus-Pfarrei. Der Geistliche sprach von einem Besuch "unserer Freunde hier in Markdorf", womit er sowohl die Seelsorgeeinheit als Gesamtheit meinte, die am Freitagnachmittag zu einer Eucharistiefeier in der Spitalkirche eingeladen war, aber auch jene Gruppe, die die Partnerschaft mit Huancaray mit großem Engagement trägt.

Eigentlicher Anlass für Bischof Gomez' Euopareise war ein Besuch beim Papst. "Alle fünf Jahre sind wir eingeladen, nach Rom zu kommen, um dem Heiligen Vater zu berichten", erklärte der Bischof, der sich Mitte Mai gemeinsam mit rund 50 Amtsbrüdern aus Peru auf den Weg gemacht hatte. In der Tiberstadt gelte es jedes Mal, ein Bild zu vermitteln über die neuesten Entwicklungen in den Diözesen. Und der Heilige Vater nehme großen Anteil an dem, was er erfahre. Die Verhältnisse in Peru interessierten ihn schon von daher besonders, als er ja selbst aus einem südamerikanischen Staat, aus Argentinien, komme. Im Übrigen kämpfe die Kirche in Peru mit ähnlichen Problemen wie die Kirche in Europa. Die Globalisierung habe den Andenstaat längst erreicht. In Peru mangele es inzwischen ebenfalls an jungen Menschen, die ins Priesteramt strebten. Beim Gottesdienst in der Markdorfer Spitalkirche hatte der in Galizien aufgewachsene Bischof bereits erzählt, dass er zusammen mit einigen Amtsbrüdern den Wallfahrtsort Fátima besucht habe.

Fátima, eine Begegnung mit dem Papst, ein Besuch der eigenen Familie in Galizien, der Abstecher nach Markdorf sowie ein Besuch in Bretten, wohin der Bischof engen persönlichen Kontakt hat: Diese waren die vier Stationen seiner Europareise. Was deutlich wird: Die Partnerschaft zwischen Huancaray und der Gehrenbergstadt hat aus Sicht des Bischofs großes Gewicht, bestehen in seiner Diözese doch etliche weitere Partnerschaften. Sie gehen auf die gleichen Impulse zurück wie die in Markdorf. Angestoßen wurden sie vor allem von der deswegen in Huancaray hoch verehrten Helga Konzet-Horn. Neben "Madre Helga", wie die Markdorferin in der Andengemeinde genannt wird, genießen auch ihre Mitstreiter vom Huancaray-Team große Anerkennung. Es besteht eine große Dankbarkeit für die in den 29 Partnerschaftsjahren auf den Weg gebrachten Hilfsprojekte: zum Beispiel den Bau von Wasserleitungen, die Schulspeisung, von der auch bedürftige Ältere profitieren, die Unterstützung des Kindergartens, die Apotheke und das Mütterhaus für Schwangere. Hinzu kommen viele Einzelhilfen, stets dort, wo besondere Notfälle eingetreten sind.

Bischof Gilberto Gomez betonte indes, dass die Partnerschaft keine Einbahnstraße sei. Auch Huancaray steuere wichtige Beiträge bei – etwa im Bereich des Spirituellen. "Einmal im Monat findet ein Partnerschaftsgottesdienst statt." Und dank der neuen Medien bestehe ein recht reger Austausch. Wichtig sei das beiderseitig wachsende Bewusstsein für die Gemeinschaft im Glauben, für den Blick über den Horizont, der "viel weiter ist, als der Schatten des eigenen Kirchturms reicht".

Huancaray-Partnerschaft

