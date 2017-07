Markdorf Beste Reifezeugnisse in einem fort

Sommerkonzert der Musikschule Markdorf in der Stadthalle

Nur noch wenige Tage sind es, dann beginnen die Sommerferien. Außerdem gibt es die Zeugnisse fürs zurückliegende Jahr. Die fallen erfahrungsgemäß nicht immer nur gut und sehr gut aus, sondern sie zeigen mitunter auch eher mäßige Noten. Ganz anders in der Musikschule. Dort nämlich gibt es keine Zeugnisse. Trotzdem wird regelmäßig Zeugnis abgelegt. Wenn die jungen Streicherinnen, Bläser oder Pianisten zum Musikschuljahrsende in der Markdorfer Stadthalle auftreten. Um zu zeigen, was sie in den letzten Monaten dazugelernt haben. Und am Samstagabend war wieder eins der sommerlichen Schülerkonzerte, zu dem sich einmal mehr zahlreiche Freunde, Mütter, Väter und Großeltern eingestellt hatten.

Genau hier aber beginnt die Aufgabe der öffentlichen Berichterstattung, deren Zeugnis-Pflicht. An dieser Stelle muss berichtet werden, wenn ein Versäumnis vorliegt. Und versäumt haben in diesem Falle so viele Markdorfer eine Gelegenheit zu großem, zu hohem Musikgenuss. Denn gemessen an der Qualität des Dargebotenen hätte die Stadthalle durchaus aus allen Nähten platzen müssen.

Für diesen Prokofjev – Liam Collier spielte das Allegro pesante aus "Montagues und Capulets -, für diese Highlights aus Anuschka Schoepes "Vogelfrei"-Musical – die nun von "Anima and Friends" gesungen wurden -, für diesen Glazuvov – Masrio Lieb (Altsaxophon) und Jürgen Jakob (Klavier) wetteiferten in punkto Virtuosität -, heißt es woanders lange Schlange stehen. Und das waren nur wenige willkürlich herausgegriffene Beispiele. Paula Stützenbergers Solo-Jazz-Gesang, Lisa-Maria Lebherz, Johanna Dorn und Louis Werners Gitarrenspiel und die Kompositionskunst des Akkordeonisten Werner Abel wären gleichfalls zu nennen.

Ebenso wie das schön ausgewogene Zusammenspiel von Johannes Eckmanns "Jungem Kammerorchester", das natürlich Charpentiers "Te-Deum"-Prelude gegeben hat, außerdem ein festliches Sibelius-Andante und einen wunderbar munteren Grieg. Kurzum: das Konzert war ein großes Vergnügen. Ach ja, und ein Zeugnis hat es dann doch noch gegeben: Für Patricia Kehr für ihre gute Arbeit als Freiwillige im Sozialen Jahr Kultur in der Musikschule.