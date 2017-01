Markdorf Bestandsaufnahme nach einem Jahr: Es geht voran für Markdorfs Jugend

Im Januar 2016 trat Simone Carl die Leitung des Jugendbüros an. Im April wurde das Team um Ralf Waldenmayer ergänzt. Was in den vergangenen zwölf Monaten alles geschafft wurde und was Carl und ihr Team für 2017 planen, berichtet die 31-Jährige im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Freitagabend in der Zeppelinstraße. Einige Mädchen wärmen ihre Hände am Lagerfeuer, David Lemkamp, der seinen Bundesfreiwilligendienst im Markdorfer Jugendbüro leistet, wendet die Würstchen auf dem Grill. Dazwischen wuseln die Besucher des Café Zepp, tratschen bei einer Tasse Glühwein über das hinter ihnen liegende Jahr. Den Blick über alles hat Simone Carl, Leiterin des städtischen Jugendreferats. Der Andrang rund um Glühweinausschank und Feuerstelle zaubern der 31-Jährigen ein Lächeln ins Gesicht. "Als ich die Stelle antrat, war die Jugendarbeit durch den plötzlichen Tod des früheren Beauftragten Wolfgang Butschan etwas verlassen", erzählt Carl.

Seit einem Jahr ist die Langenargerin, die inzwischen in Friedrichshafen-Ailingen lebt, zuständig für die Jugendarbeit in Markdorf. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Ralf Waldenmayer, der seit April vergangenen Jahres zum Team zählt, ist sie Anlaufstelle, Organisatorin und Vermittlerin für die Belange Jugendlicher. "Beim Start wollten wir nutzen, was da war und erfolgreiche Angebote der Vergangenheit nicht aus den Augen verlieren", so die 31-Jährige. Viele Bürger hatten sich eine Ausweitung der Angebote im Ferienkalender und nach der einjährigen Pause die Aktion Ferienspiele auf der Weiherwiese zurückgewünscht – und dank des neu besetzen Büros auch bekommen. Mit 150 Kindern, die von 50 Helfern betreut wurden, war die Wiederbelebung der Ferienspiele einer der Höhepunkte des Jahres – und zwar nicht nur für Carl und ihr Team, sondern vor allem für die Teilnehmer des einwöchigen Freizeitangebots. Ebenso wurde der alten Moped-Wekstatt, die noch Wolfgang Butschan initiiert hatte, neues Leben eingehaucht. "Wir bieten inzwischen jeden ersten Donnerstag im Monat eine Fahrradwerkstatt an", so Carl.

Das Jugendcafé Zepp an der Zeppelinstraße 7 öffnete bereits im ersten Monat nach der Neubesetzung der Stelle mit Simone Carl wieder seine Pforten. Seit Januar 2016 finden Jugendliche jeden Mittwoch ab 16 Uhr hier einen Treffpunkt vor, der ihnen gehört: Mit Tischkicker, Billardtisch, Theke und Sofas. "Inzwischen haben wir einige Teenager, die regelmäßig kommen", erzählt Carl. Im Durchschnitt seien es wöchentlich etwa fünf bis zehn Besucher gewesen. Nun, da es draußen kalt geworden ist und alternative Treffpunkte wie der Bahnhof und der Skateplatz wegfallen, hofft Carl auf noch mehr Zuspruch. Damit der Raum noch attraktiver wird, sollen ihn die Heranwachsenden selbst gestalten. "Die Jugendlichen müssen das Gefühl haben, dass sie hier selbst mitentscheiden und gestalten können", so Carl. Die Renovierung des Zepp sei schon fest geplant, genau wie Bereitstellung von WLAN, das von den Café-Besuchern immer wieder gefordert wurde.

Reichweite des Teams wächst stetig

Bislang erreichen Carl und Waldenmayer etwa 100 Jugendliche auf regelmäßiger Basis. Diese setzen sich vor allem aus den Helfern der Ferienspiele, den ehemaligen Teilnehmern der Zukunftswerkstatt 2015 und den Besuchern des Zepps und des Skateplatzes zusammen. Bereitsbestehende Kooperationen mit dem Bildungszentrum sollen weiter ausgebaut werden. Seit September vergangenen Jahres ist Waldenmayer außerdem mehrmals in der Woche nachmittags und abends in der Stadt unterwegs und spricht die Jugendlichen gezielt an. Sie und ihr Kollege seien bemüht, auf alle Wünsche der jungen Markdorfer einzugehen und alle Gruppen, unabhängig von Bildung oder Herkunft, zu erreichen, so Carl.

Manche Bedürfnisse, wie das Experimentieren mit Alkohol oder Zigaretten, könne man nicht erfüllen. Andere, wie den Wunsch nach einem besseren, öffentlichen Nahverkehr, konnten umgesetzt werden: Ab April dieses Jahres wird es an den Wochenenden einen Nachtbus zwischen Markdorf und Friedrichshafen geben. "Die Einführung der Nachtbusverbindung zeigt, wie groß das Netzwerk ist, das zu solchen Entwicklungen beiträgt, wenn alle zusammenarbeiten", sagt Carl.

Neben der Neugestaltung des Zepp stehen in diesem Jahr auch die Sanierung des Skaterplatzes, für die im Haushalt 25 000 Euro bereitgestellt wurden, sowie eine Sonderveranstaltung zum Stadtjubiläum an. Dafür hat der Gemeinderat dem Referat 15 000 Euro zur Verfügung gestellt. Bürgermeister Georg Riedmann hatte den Wunsch geäußert, dass sich die Jugendlichen selbst etwas einfallen lassen. Carl findet den Ansatz richtig, die Jugendlichen in die Planungen einzubeziehen, um auch deren Geschmack zu treffen. Jedoch sei das alleinige Vertrauen auf die Eigeninitiative nicht ganz unproblematisch. "Jeder konsumiert gerne bestehende Angebote, das ist bei Jugendlichen nicht anders als bei Erwachsenen", erklärt die 31-Jährige. Fest stehe, dass es eine besondere Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums geben werde, voraussichtlich während der Pfingstferien auf dem Gelände des Jugendvereinsheimes. Was genau, möchte Carl aber noch nicht verraten.

Die Voraussetzungen stimmen

Die Jugendarbeit sei in jedem Fall auf einem guten Weg. "Wir haben im Bereich Mobilität, öffentliche Plätze, Café, Skateplatz und Jugendvereinsheim viele Dinge auf den Weg gebracht und freuen uns auf die weitere Umsetzung in 2017", so die 31-Jährige. Vergleiche mit anderen Städten will die Büroleiterin nicht anstellen, bescheinigt Markdorf jedoch gute Ausgangspositionen für eine positive Entwicklung: "Jugendarbeit ist nur so gut, wie die Bürgerbeteiligung im Allgemeinen. Die Bereitschaft dafür besteht hier von allen Seiten, der Verwaltung, den Bürgern und Heranwachsenden selbst."

Zur Person

Simone Carl, 31 Jahre, studierte in Freiburg soziale Arbeit und arbeitete in der stationären Jugendhilfe in einem Heim für Jungen zwischen 14 und 18 Jahren. Bereits während des Studiums war Carl beim Roten Kreuz tätig, von 2011 bis 2014 beim Landesverband, unter anderem als Landesjugendreferentin. Parallel dazu hat sie 2013 den nebenberuflichen Masterstudiengang Personalentwicklung an der TU Kaiserslautern begonnen. Seit Januar 2016 ist sie Leiterin des kommunalen Jugendreferats, seit April gehört der 30-jährige Heimerzieher Ralf Waldenmayer zum Team. (shn/jel)