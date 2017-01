Markdorf Bernhard Grafmüller: Der Wunsch nach Bürgernähe

Bernhard Grafmüller, Ortsvorsteher von Ittendorf, spricht über neue Bauprojekte, das Gasthaus Adler und die belastende Verkehrssituation

Herr Grafmüller, noch gleicht das Gelände um den „Adler“ einer Baustelle. Bald steht die Wiedereröffnung an. Was bedeutet das für Ittendorf?

Tatsächlich steht der „Adler“ kurz vor der Fertigstellung der Renovierung. Ich freue mich, dass dieses Projekt nach langer, langer Zeit endlich fertig wird. Ich hoffe aber, dass zwei Gaststätten nicht zu Problemen führen und kein Konkurrenzkampf entstehen wird. Man muss bedenken, dass Ittendorf sehr klein ist, und da stellt sich die Frage, ob sich zwei Gaststätten tragen. Aus Sicht der Bürger wird das aber meines Erachtens gut angenommen. Das „Il Paese“ ist längst etabliert und ein fester Bestandteil des Dorflebens geworden, auch wird es von den Vereinen gut angenommen. Deshalb denke ich, dass es durch die stark unterschiedlichen Angebote wenig bis keine Konkurrenz geben wird. Und der kleine Hotelbetrieb wird dem Dorf guttun.

Auch mit dem Algemarin-Gelände geht es nun endlich voran. Kann hier mit einem Fortschritt in 2017 gerechnet werden?

Wir haben jetzt am 19. Januar eine Ortschaftsratssitzung, da wird der Vor-Entwurf für einen „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ diskutiert. Nach vielen Iterationen habe ich den Eindruck, dass dies nun eine tragfähige Lösung sein kann. Allerdings kann ich noch nichts vorwegnehmen, denn es kommt auch darauf an, was die Ortschaftsrats-Kolleginnen und Kollegen dazu sagen. Aber für meinen Geschmack ist das eine Planung, der man zustimmen kann. Wann genau mit der Realisierung zu rechnen ist, ist noch offen. Ich gehe aber davon aus, dass dies schnell geschieht, weil die Investition für das Grundstück schon recht lange zurückliegt.

Wie genau sieht diese Planung aus?

Es sind vier Dreifamilienhäuser geplant und ein Sechsfamilienhaus. Ursprünglich war von Einfamilienhäusern die Rede, was zunächst lockerer klingt aber im Grunde genommen eine noch dichtere Bebauung bedeutet hätte.

Und der vordere Teil des Algemarin-Geländes, auf dem die Firma Fetscher expandieren will, was geschieht da?

Wenn’s nicht in Ittendorf wäre, würde ich sagen, eine sehr schöne Planung, weil es ganz ansprechend aussieht. Aber mir ist sie einfach zu groß. Sie werden staunen, was da hin kommt! Ich gehe davon aus, dass Herr Fetscher, wenn er die Zustimmung vom Ortschaftsrat bekommt, die Realisierung sehr schnell angehen wird und noch in diesem, spätestens aber im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen wird.

Wie geht es mit der Ortsdurchfahrt weiter und wird es in diesem Jahr neue Pläne geben?

Nein, damit rechne ich nicht, und ich bin da auch relativ ratlos. Es gibt eine kleine Idee, die das Leben ein bisschen erleichtern würde mit der Kreuzung, nämlich die Fußgänger-Ampel vor die Kippenhauser Straße zu verlängern. Das haben wir im Ortschaftsrat zu Zeiten von Herrn Bernd Gerber schon einmal vorgeschlagen, was aber letztlich aufgrund eines viel weiter gehenden Antrags der Stadt vom Landratsamt abgelehnt wurde.

Merkt man unter den Bürgern, dass sich, was die B 33 betrifft, eine gewisse Resignation breit macht?

Ich denke, ja. Aber gerade, wenn Sie das fragen, habe ich noch ein Problem: die Bürger kommen im Moment noch nicht auf mich zu, meine Sprechstunde bleibt leer. Vielleicht, weil ich zu neu im Amt bin – einige Ittendorfer tragen ihre Anliegen immer noch an meinen Vorgänger Thomas Geßler heran, wie er mir selbst gesagt hat. Vielleicht auch, weil ich trotz der 26 Jahre in Ittendorf immer noch ein wenig als „Nicht-Ittendorfer“ wahrgenommen werde und es deshalb vielleicht eine Hemmschwelle gibt.

Was würden Sie sich denn für 2017 als neuer Ortsvorsteher wünschen?

Zuerst einmal kleine Schritte gehen. Und für das Algemarin-Gelände eine einvernehmliche Lösung finden. Das liegt mir sehr am Herzen. Vor allem aber wünsche ich mir, dass die Hemmschwelle fällt und jeder Bürger mit seinen Anliegen offen auf mich zukommt.

Zur Person

Bernhard Grafmüller, 61 Jahre, geboren in Essen, hat in Bochum Mathematik studiert und in Elektrotechnik promoviert. 1986 kam er in die Bodenseeregion – damals zu Dornier nach Immenstaad. 1990 zog er nach Ittendorf. Er ist verheiratet mit Eva Grafmüller, das Paar hat drei erwachsene Kinder. Seit 2009 sitzt er für die Umweltgruppe im Ortschaftsrat und war stellvertretender Ortsvorsteher. Sein Amt als Kassierer bei der Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung hat er niedergelegt, er bleibt Mitglied. Grafmüller ist bei den Musikfreunden Markdorf und dem gemischten Chor Ittendorf aktiv. (shn)