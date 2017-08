Markdorf Beim Olivenmann Darius darf man probieren, so viel man mag

Blick auf den Marktstand: Feinkosthändler Darius Kharazi empfiehlt seinen Auberginen-Salat

"Schreiben sie immer nur Darius", sagt Darius Kharazi. Er hat seinen Marktstand kurz allein gelassen, ist dem Reporter hinterher gelaufen. "Sie wissen schon", fährt er fort, ein wenig außer Atem: "Nicht "sagt Darius Kharazi", schreiben, sondern nur "sagt Darius" – ganz einfach." Alle würden ihn so nennen. Freilich gibts auch andere, die nennen den Markthändler mit dem jungenhaften Lächeln den "Olivenmann". Dies ist denn auch der Grund, weshalb er sich eine Internet-Adresse unter diesem Namen eingerichtet hat: www.olivenmann.de

Heute allerdings empfiehlt der Olivenmann mit den griechisch-iranischen Wurzeln keine Oliven. "Heute ist es heiß – das ideale Wetter, um zu grillen." Und an seinem Stand gebe es da für jeden etwas, "auch für Vegetarier". Zum Beispiel einen Auberginen-Salat. Das Rezept sei sehr einfach: Die tief-violette Frucht ungeschält auf den Grill legen – "bloß nicht daran rummachen", warnt Darius Kharazi – und nach fünf Minuten wenden. Anschließend, nach weiteren fünf Minuten, lasse sich die Schale wunderbar leicht entfernen. Das Innere werde nun mit etwas Olivenöl, ein wenig Knoblauch und vor allem mit Schafskäse vermischt.

"Nein, ich verwende eher keine traditionellen Rezepte", sagt der Olivenmann – weder aus Griechenland, noch aus dem Iran. Es reiche schon, wenn er sich die Zutaten von dort besorge. "Alles in bester Qualität, versteht sich." Als leidenschaftlicher Koch würde er viel zu gerne experimentieren, um immer die selben alten Rezepte zu verwenden. "Und meine Kunden lieben das – sie wollen immer was Neues probieren, gerade hier in Markdorf", erklärt Darius Kharazi. Ihm gefalle solche Aufgeschlossenheit. Ja, er fördere sie sogar. "An meinem Stand darf jeder alles probieren – so viel er will."

Das zahlt sich für den gelernten Industriekaufmann scheinbar aus, denn seinen Stand betreibt er nun schon seit 25 Jahren und ist damit von Markdorf bis Lindau präsent. "Angefangen hat's während des Studiums – ich wollte mir etwas dazu verdienen. Bald aber war ihm klar: "Das kannst du auch – mach dich damit selbständig." Und er sei glücklich damit, sagt Darius.