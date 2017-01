Markdorf Bei der Sozialstation klingeln die Telefone im Minutentakt

Deutlich mehr Beratungsbedarf seit dem 1. Januar: Die Pflegebereichsleiterinnen der Sozialstation Bodensee erläutern die Änderungen im Pflegestärkungsgesetz.

Zu Beginn des neuen Jahres klingeln die Telefone in der Sozialstation Bodensee in Markdorf besonders häufig. Der Grund: Das neue Pflegestärkungsgesetz ist am 1. Januar in Kraft getreten und bringt einige Neuerungen mit sich, heißt es in einer Mitteilung der Sozialstation. War bei der Pflegebedürftigkeit bislang von drei Pflegestufen die Rede, erfolgt die Einteilung jetzt in fünf Pflegegrade. „Damit einher geht ein gänzlich neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff“, sagt Marlene Scheu, Pflegebereichsleiterin (PBL) bei der Sozialstation Markdorf. Neuerdings wird der Pflegebedarf anhand der Einschränkung der Selbständigkeit festgestellt und berücksichtigt deutlich mehr Faktoren als bislang. „Damit ist der Gesetzgeber auf die Kritik eingegangen, dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, zum Beispiel Demenz, zu wenig berücksichtigt wurden“, erläutert Sigrid Koch, PBL in Salem.

Steht allen Kunden der Sozialstation und anderer ambulanter Pflegedienste jetzt eine neue Prüfung des Medizinischen Dienstes ins Haus? „Nein, vorerst nicht“, versichert die Überlinger PBL Ulrike Auer. „Die Einstufung übernehmen die Pflegekassen, sie informieren auch ihre Kunden“. Dabei müsse niemand fürchten, schlechter eingestuft zu werden und somit weniger Leistungen zu erhalten. In der Regel würden die Kunden um einen Grad, manche um zwei höher eingestuft als bisher und hätten dadurch mehr Geld- oder Sachleistungen zur Verfügung.

Zusammen mit den neuen Pflegegraden gelten ab dem 1. Januar auch neue Leistungsbeträge der Pflegekassen. Das bedeutet, dass das Pflegegeld sowie die Pflegesachleistungen höher ausfallen als bislang. Das trifft insbesondere für Personen zu, denen die Pflegekasse eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz aufgrund einer Demenzerkrankung bestätigt hat. Aus den veränderten Leistungen ergäben sich keine Nachteile, jedoch würden einzelne Beträge anders verteilt, als bisher. Als Beispiel führt Marlene Scheu den Entlastungsbetrag – bisher Betreuungs- und Entlastungsleistungen – an.