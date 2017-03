Markdorf Bei den Fußballern werden Jugendtrainer gesucht

Die Abteilung Fußball des Sportclubs Markdorf (SCM) blickt in seiner Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Markdorf (ala) Bei der Hauptversammlung der Abteilung Fußball des SCM zeigte sich Abteilungsleiter Gerhard Klank mit dem Vereinsjahr 2016 sehr zufrieden. Sportliche Erfolge habe man mit der ersten Mannschaft durch den Autstieg in die Landesliga sowie in den Jugendabteilungen feiern können. Die zweite Mannschaft hatte den Aufstieg schon vor Augen, schaffte es aber am Ende doch nicht.

Vorerst gelte es alles daran zu setzen, dass sich die erste Mannschaft als Aushängeschild des Vereins in der Landesliga etabliert, so Klank. Jugendleiter Robert Schmid und Gerhard Klank verwiesen darauf, dass man über 250 Kinder und Jugendliche trainiere und es hierfür zu wenig Trainer und Betreuer gebe. "Wir sind dringend darauf angewiesen, dass wir von den Eltern mehr Unterstützung bekommen, um diese Aufgaben bewältigen zu können", erklärt Klank.

Herausragende Veranstaltungen seien der Markdorf-Cup, das große Jugendturnier um den Albert-Weber-Cup sowie die Musikveranstaltung in der Stadthalle während des Stadtfests. Die Mitgliedsbeiträge reichen nicht aus, ohne die wichtigen Einnahmen durch Sponsoren und Veranstaltungen könnte der Spielbetrieb nicht aufrechterhalten werden, erläuterte Klank. Es sei daher wichtig, auch künftig neue Sponsoren und Helfer zu suchen, da die Finanzreserven nur sehr beschränkt seien. Im Nachwuchsbereich baue man auf den neuen Jugendkoordinator Rainer Hartel, der bereits tatkräftig unterwegs sei, den Jugendbereich neu aufzustellen. Bei den Wahlen stellte sich Markus Kieferle nicht mehr für das Amt des Kassierers zur Verfügung, für ihn folgte Markus Holzschuh.

SCM-Vorstand Fußball

Abteilungsleiter Gerhard Klank, Kassierer Markus Holzschuh, Schriftführer Tobias Brändle, Jugendleiter Robert Schmid, Stellvertreter Jugendleiter Uwe Schulz, Berti Müller und Timo Bauscher jeweils Beisitzer. (ala)