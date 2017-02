Markdorf Bei Gölzer ist alles neu

Das Markdorfer Optikerfachgeschäft Gölzer zeigt sich pünktlich zu seinem 25-jährigen Bestehen in neuem Glanz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Innerhalb von nur fünf Tagen haben die Handwerker das Brillengeschäft komplett neu gestaltet. Die Räume sind nun viel heller und eleganter als zuvor. Künftig wird Gölzer nach außen moderner erscheinen, so erhielt das Logo einen neuen und zeitgemäßen Schriftzug.

Gefeiert werden das Gölzer-Jubiläum und das neue Erscheinungsbild mit jeder Menge Sonderaktionen, die es über das Jahr verteilt geben wird. Gestartet wird mit einer Gutschriftenaktion und einem Gewinnspiel. Bei der Gutschriften-Aktion erhalten die Kunden 25 Prozent Rabatt auf alle vorrätigen Fassungen und Sonnenbrillen, 25 Euro Vergünstigung sind beim Kauf von Einstärkengläsern angesagt. Brillenträger, die sich für Gleitsichtgläser entschieden haben, erhalten von Optik Gölzer einen Preisnachlass von 50 Euro.

Wer sein Glück versuchen möchte, ist beim Gewinnspiel von Optik Gölzer genau an der richtigen Stelle. Teilnahme-Coupons gibt es bei Optik Gölzer oder sie sind in der SÜDKURIER-Beilage zu finden gewesen. Die Gewinnfrage ist ganz einfach: Den wievielten Geburtstag feiert Optik Gölzer? Die Antwort auf dem Coupon eintragen, auf eine Postkarte kleben und an Optik Gölzer, Hauptstraße 8, 88677 Markdorf, senden. Teilnahmeschluss ist der 18. März. Es zählt das Datum des Poststempels. Zu gewinnen gibt es drei Optik-Gölzer-Gutscheine im Wert von 250 Euro, 100 Euro und 50 Euro.

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.