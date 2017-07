Markdorf Behörden-Info auf dem Wochenmarkt

Markdorf Marketing und Landratsamt stellen in Markdorf die Bürgerservice-Nummer 115 vor

Markdorf – Das Landratsamt mit dem Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr war dieses Mal am Wochenmarkt in Markdorf zu Gast. Dies teilt Markdorf Marketing mit. Es wurde die bürgerfreundliche einheitliche Telefonnummer „115“ vom Team um Lukas Schenk vorgestellt.

Bürgermeister Georg Riedmann zeigte sich begeistert von der Leistungskraft und Schnelligkeit des Serviceteams. „Wie im Qualitätsmanagement sind die Vorgaben sehr hoch“, erklärt Lukas Schenk. „Unser Serviceversprechen lautet: Bei über 75 Prozent der Anrufe sind wir innerhalb von 30 Sekunden am Telefon und können bei rund 65 Prozent sofort Auskunft erteilen. Und das Besondere ist auch die Erreichbarkeit der Behördennummer „115“ von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr.“Im Markdorfer Rathaus ist Thilo Stötzner für den Datenaustausch zwischen Kommune und Landratsamt zuständig. Ändert sich ein Ansprechpartner in Markdorf, etwa im Gewerbeamt, wird dies sofort in die Datenbank eingegeben, so dass die Bürger beim richtigen Ansprechpartner landen.

Überraschend viele Markdorfer hätten sich am Donnerstagvormittag informiert und sich am Stand mit den Dienstleistern ausgetauscht, heißt es. Lucie Fieber, Markdorf Marketing, freut sich über diese ämterübergreifende Zusammenarbeit. „Der gemeinsame Stand hat nicht nur Spaß gemacht, sondern vertieft die Beziehungen und ermöglicht Anknüpfungspunkte für weitere Themen, die wir nur im Verbund nach vorne bringen können."