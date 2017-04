Markdorf Beginn der Spargelsaison: Die ideale Beilage zum Osteressen

Am Spargelstand von Thomas Geiger aus Tettnang verkauft Jasmin Woche. Durch die sonnigen Tage hat die Saison des beliebten Gemüses schon etwas früher begonnen. Spargel ist in allerlei Variationen zu genießen. Wie Verkäuferin Jasmin Wocher ihn am liebsten zubereitet, verrät sie in der Serie "Blick auf den Marktstand".

Dass der Spargel bereits so früh reif ist, lag am guten Wetter, erklärt Jasmin Wocher. Die junge Frau verkauft Spargel auf dem Markdorfer Markt. Dort ist der Stand des Tettnanger Spargelhofs Geiger vor der Alten Kaplanei zu finden. Ende März habe die Saison in diesem Jahr begonnen. Schluss ist dann Ende Juni.

"Ja ich esse ihn selber gern", sagt Jasmin Wocher, durch deren Hände heute am Gründonnerstag große Mengen jener weißen oder grünen Jung-Triebe der beliebten Gemüsepflanze gegangen sind. Zählt Spargel doch zu den beliebtesten Beilagen des Osteressens. "Am liebsten in der Suppe", ergänzt die junge Frau noch ihre Antwort zu den eigenen Ess-Vorlieben. Im Salat mache sich der Asparagus officinalis, wie der lateinische Name des "gemeinen Spargels" lautet, aber auch ausnehmend gut. Gesund und vitaminreich ist er. Reich an Kalium, reich an Asparaginsäure, außerdem auch reich an Phosphor, Kalzium und einer ganzen Reihe von Vitaminen. Gern gesehen ist der Spargel auf den Teller aller Kalorien-Bewussten. Denn ein ganzes Kilo des Frühlingsgemüses schlägt mit kaum 200 Kilokalorien zu Buche.

Ob die weißen Stängel nun liegend oder doch besser stehend zubereitet werden sollen, darüber streiten die Experten. In jedem Falle rät Thomas Geiger, Jasmin Wochers Chef, auf seiner Internetseite, den Spargel sorgfältig zu schälen – am Kopf etwas schmaler, zu den Enden hin dann in dickeren Streifen. Und er gibt noch den Tipp, die Spargel mithilfe von Küchengarn zu Bündeln à acht bis zehn Stück zusammenzubinden. Sodass sie sich nach dem Kochen – je nach Stärke 15 bis 20 Minuten – leichter aus dem Salzwasser herausnehmen lassen.

Jasmin Wocher steht am Spargelstand, weil sie sich etwas hinzuverdienen möchte. Denn demnächst will sie Finanzwissenschaft studieren. Da sie gerne mit den Leuten spricht, schien ihr die Arbeit am Marktstand beziehungsweise im Tettnanger Hofladen der Familie Geiger gerade richtig. Sie freut sich schon jetzt auf den nächsten Donnerstag, wenn wieder Wochenmarkt in Markdorf ist.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.