Markdorf Beginn der Fastenzeit: Viele Wege führen zum Verzicht

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Doch welche Art des Fastens eignet sich am besten und vor allem für wen? Der SÜDKURIER fragt vier Experten aus den Bereichen Religion, Fitness, Medizin und Ernährung.

Nach der Fasnetszeit mit leckeren Berlinern, Fasnetsküchle und Alkohol begann an Aschermittwoch die Fastenzeit. In dieser Phase versuchen viele Menschen, bewusst auf bestimmte Dinge zu verzichten. Das Fasten in der Zeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag hat einen religiösen Ursprung. "Unser Glaube sollte nicht nur im Kopf stattfinden, sondern mit unserer gesamten Leiblichkeit", erklärt Pfarrer Ulrich Hund. Er erinnert daran, dass Jesus ebenfalls 40 Tage gefastet hat. Doch das Fasten soll einem nicht nur dabei helfen, zu Gott zu finden, sondern auch zu sich selbst. Pfarrer Hund hat dafür in der Vergangenheit öfter für eine Woche komplett auf feste Nahrung verzichtet. Er sagt: "Wenn der Körper auf seine Reserven umstellt, wird unsere Wahrnehmung geschärft. Man wird nicht mehr so sehr von äußeren Einflüssen bestimmt." Da er in den letzten Jahren öfter Probleme mit Übelkeit während des Fastens hatte, ist er auf eine sogenannte Körnerkur umgestiegen. "Man isst dann eine Zeit lang nur bestimmte Körnermischungen, das ist für mich ein guter Kompromiss", erklärt der Pfarrer.

Neben dem religiösen Aspekt gibt es viele Menschen, die sich der Gesundheit zu Liebe im Verzicht üben. Dabei müsse aber allerdings Einiges beachtet werden, sagt der Arzt Christoph Bücheler. Er berichtet: "Gerade beim Heilfasten, bei dem man sieben bis zehn Tage auf feste Nahrung verzichtet, muss davor eine Darmreinigung durchgeführt werden. Ansonsten hat man ständig Hunger." Durch die Stoffwechselumstellung würden einige Menschen während einer solchen Fastenkur ein wenig "streng" zu riechen beginnen. Außerdem sei diese Art des Fastens nicht für alle Menschen geeignet. "Wer Heilfasten möchte, sollte gesund und leistungsfähig sein", erklärt der Arzt. Menschen mit Herzkreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes dürfen auf keinen Fall fasten.

Fitnesstrainer Martin Amann hält nicht viel von Fastenkuren, bei denen vollständig auf feste Nahrung verzichtet wird. "Meiner Meinung nach, müssen die meisten Menschen überhaupt nicht entgiften oder entschlacken", sagt der Leiter des Fitnessstudio Balance Fit in Markdorf. Für ihn ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung die einzig richtige Lösung. Auch von einem Verzicht auf Fleisch rät er ab. "Viele Menschen verlieren dann aufgrund eines Eiweißmangels an Muskelmasse. Das sieht zwar auf der Waage gut aus, aber nicht am Körper", weiß Martin Amman. Durch die fehlende Muskelmasse verbrauche man dann noch weniger Kalorien, was häufig einen starken Jojo-Effekt zur Folge habe. Der 21-jährige David Nelles aus Friedrichshafen möchte es dennoch versuchen. Er sagt: "Ich werde ab dem 1. März einen Monat vegetarisch essen, ich wollte das einfach mal ausprobieren." Ernährungsberaterin Nadja Buchmaier sieht den Verzicht auf Fleisch ebenfalls weniger kritisch: "Man muss sich einfach nur Gedanken darüber machen, wie man die fehlenden Nährstoffe mit pflanzlichen Lebensmitteln oder Milchprodukten zu sich nehmen kann." Sie selbst hält Vorträge zum Thema Fasten. Dabei hat sie bei den Besuchern nachgefragt, warum sie fasten möchten. "Ich war sehr erschrocken, als die Antwort Nummer eins das Abnehmen war", sagt die Ernährungsberaterin. Ihrer Meinung nach sei Fasten definitiv nicht der richtige Weg, um Gewicht zu verlieren. Sie sagt: "Wer abnehmen will, muss ausgewogen essen und sich viel bewegen."

Nadja Buchmaier glaubt auch nicht daran, dass durch strenge Fastenkuren die Gesundheit und das Wohlbefinden gesteigert werden können. "Gerade die angeblichen Entgiftungserscheinungen wie Kopf- und Bauchschmerzen sind meistens einfach nur Mangelerscheinungen", erklärt die Ernährungsberaterin. Sie empfiehlt deshalb nur das Minimalfasten, bei dem auf ein bestimmtes Lebensmittel verzichtet wird. Zum Beispiel auf Schokolade oder Alkohol. Nadja Schmid aus Kluftern probiert dieses Jahr genau diese Art des Fastens aus. "Ich habe mir einfach vorgenommen, auf Süßigkeiten zu verzichten, was mir nicht schwerfällt", berichtet die 52-Jährige. Martin Amman und Christoph Bücheler halten diese Art zu Fasten ebenfalls für die sinnvollste.

Birgit Keller aus Markdorf hat sich gegen das Fasten entschieden. Die 43-Jährige sagt: "Ich ernähre mich das ganze Jahr über gesund und trinke derzeit auch keinen Alkohol. Deshalb habe ich nicht das Bedürfnis zu fasten."

Drei Arten zu Fasten: