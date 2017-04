Markdorf Beginn der Bauarbeiten in der Kreuzgasse

Beginn der Bauarbeiten in der Kreuzgasse

Am Dienstagmorgen haben die Arbeiten in der Kreuzgasse auf dem Abschnitt zwischen der Haupt- und Jahnstraße begonnen. Die Baustelle wurde eingerichtet, der Baubereich abgesperrt und Verkehrsschilder aufgestellt. Dies hat bei einigen Autofahren für Verwirrung gesorgt.

So steht beispielsweise an der Ecke Haupt-/Biberacherhofstraße ein Durchfahrt-Verboten-Schild, doch da das Umleitungsschild noch durchgestrichen ist, hielten sich nur die wenigsten Autofahrer an das Verbotsschild. Einige blieben kurz stehen, andere drehten um, die meisten fuhren weiter. "Die Autofahrer, die trotz der Verbotsschilder durchfahren, behindern unsere Arbeit ganz erheblich", sagt Alois Seliger, Baustellenleiter der Firma Strobel. Er hofft, dass die Autofahrer mit Verständnis auf die Maßnahmen und Sperrungen reagieren und ein Verkehrschaos ausbleibt. Auch die Jahnstraße ist nur für den Anlieger-Verkehr freigegeben.

In der Kreuzgasse gilt es zunächst, den Straßenbelag zu entfernen. Dies erledigt eine sogenannte Asphalt-Fräse. Ein Ungetüm mit weit aufragendem Ausleger, dass die Straßenbauer liebevoll "Martha" nennen. Die Maschine wühlt sich bis zu einer Tiefe von 14 cm in den Belag. Auf Bundesstraßen schafft sie sogar das Doppelte. Da die Fräse lediglich 1,50 Meter breit ist, arbeitet sie die Straßendecke in mehrfachen Bahnen ab. Ausgespart bleiben dabei die Bereiche mit den Kanalisationsanschlüssen. Sie erfordern einen eigenen Arbeitsgang, da die Rohrleitungen vorerst noch nicht unterbrochen werden sollen. Ab kommender Woche wird dann die Hauptstraße zwischen Kreuzgasse und Biberacherhofstraße voraussichtlich für zwei Wochen gesperrt sein. Es wird mit den Kanalarbeiten begonnen. Dann gibt es auch für die noch verbotsresistentesten Autofahrer kein Durchkommen mehr.

Kein Verständnis für die bauarbeitsbedingten Beeinträchtigungen haben einige Kunden der Bäckerei Neumann gezeigt. "Sie schimpfen mit uns, so als wären wir schuld", erklärt Senior-Chefin Eleonore Neumann. Unwillen erregt der Umstand, dass derzeit im Bereich Haupt- und Mangoldstraße gleich an mehreren Stellen gebaut wird. "Und das ausgerechnet jetzt zu Beginn der Ferien, wenn die Touristen kommen", greift Bäcker Ralph Neumann einen anderen am gestrigen Tag oft geäußerten Kritikpunkt auf. Die Bäckerei bleibe selbstverständlich weiterhin geöffnet, verspricht Eleonore Neumann. "Uns bleibt nichts anderes übrig", trotz Lärm, trotz Unannehmlichkeiten und den schimpfenden Kunden – "von der Stadt bekommen wir keinen Verdienstausfall."

Die Baumaßnahme

Von April bis November 2017 wird die Kreuzgasse von der Hauptstraße bis etwas zum Haus Kreuzgasse 19 erneuert. Der hydraulisch überlastete Mischwasserkanal wird vergrößert, die Wasserleitung erneuert und die Straße einschließlich der Beleuchtung neu hergestellt. Um eine verbesserte Breitbandversorgung im Wohngebiet sicherzustellen, sollen Leerrohre für eine spätere Verlegung von Glasfaserkabeln mit verlegt werden. Die Maßnahme wird in zwei Abschnitten durchgeführt. Der erste Abschnitt reicht von der Hauptstraße bis über den Einmündungsbereich der Jahnstraße hinaus, der zweite bis zum Bauende.