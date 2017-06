Markdorf Begeistertes Publikum beim BZM-Sommerkonzert

Was für ein Konzert! Das Publikum beim Sommerkonzert des Gymnasiums am Bildungszentrum (BZM) war begeistert – vollkommen zurecht. Was die Unter- und Oberstufenchor und das Unterstufenorchester boten, war erstklassig.

Markdorf – Leise wars zum Auftakt, sehr leise sogar. Summend kamen die Mädchen und Jungen vom Unterstufenchor nach vorn – vorbei an den voll besetzten Stuhlreihen in der Markdorfer Stadthalle. Bis kurz vor Beginn des Sommerkonzerts des Gymnasiums am Bildungszentrum (BZM) waren noch weitere Sitzgelegenheiten hereingetragen worden. Die Kinder summten das allen so wohlvertraute "Frère Jacques".

Margit Loser, Leiterin des Unterstufenchors, ließ "Frère Jacques" gleich in drei Sprachen singen. Vielsprachigkeit war durchaus angebracht an diesem Abend, denn der stand ganz im Zeichen eines Spiels: Stadt, Land, Fluss. Wobei bis auf die beiden Moderatoren des Sommerkonzerts, Pauline Burdack und Jakob Vahlensieck aus der Jahrgangsstufe 1 der Oberstufe, niemand im Saal raten musste. Das Publikum durfte sich völlig entspannt zurücklehnen und genießen, allenfalls überraschen lassen. Zum Beispiel von "New York, New York": Der Unterstufenchor bot Frank Sinatras Evergreen fabelhaft dar. Gewiss, die jungen Sänger hatten schon brilliert, auch entzückt. "Like a dirty dog" kam keck, kam frech, kam fröhlich daher. Fast noch frecher gelang "Mein kleiner grüner Kaktus". Margit Looser tupfte mit lautmalerischem Silbengesang noch ein paar akustische Extra-Blüten auf. Aber Sinatras Evergreen mit der legendären Zeile "If you can make it here, you can make it anywhere", das war schon noch ein Schäufelchen mehr. Das kam locker, unverkrampft, ja selbstverständlich.

Vor allem aber lässt sich der Sinatra-Satz auf den gesamten Abend übertragen. Ob es der Unterstufenchor war oder der von Oliver Fredel geleitete Oberstufenchor, ob es das Unterstufenorchester, ebenfalls unter Oliver Fredel, oder ob es das von Musikschuldirektor Gerhard Eberl dirigierte Oberstufenorchester war – alle Ensembles, alle Solisten beeindruckten durch ihre musikalische Leistung. Kein Wunder also, wenn das Publikum immer wieder mit spontanen Bravo-Rufen reagierte, außerdem mit anhaltend starkem Beifall. Für den Applaus revanchierte sich der aus allen Orchestern und Chören gebildete Gesamtchor am Ende mit einer Zugabe.

Der etwas wehmütig klingende Gymnasialdirektor Tilmann Siebert hatte zuvor seine Begeisterung erklärt. "Das Sommerkonzert", sagte Siebert, "gehört ganz sicher zu jenen Dingen, die ich als gute Erinnerung an meine Markdorfer Zeit mitnehmen werde." Siebert wechselt zum kommenden Schuljahr nach Ravensburg. Zu guten Erinnerungen hat der Rektor auch allen Grund. Sein Urteil, dass die Sommerkonzerte in den vergangenen Jahren – auch dank des großen Engagements der Chor und Orchesterleiter – nur immer noch besser geworden seien, dürfte ihn kaum getrogen haben.

Frappierend, auf welch' hohem Niveau auch der Oberstufenchor "Mad World", "New York, Rio, Rosenheim" oder "Shenandoah" präsentierte. Fast so frappierend jedenfalls wie das drangvolle Stakkato aus Gustav Holsts "Planeten"-Ausschnitt, zu dem Gerhard Eberl sein Jugendorchester aufpeitschte. Nicht zu vergessen und keineswegs weniger beeindruckend war, wie das Unterstufenorchester zunächst mit klangvollem Händel, dann mit schmissigster Abenteuer-Filmmusik die Zuhörer mitriss. Und gleichfalls nicht vergessen werden darf Lisa Rennert, die quasi wie nebenbei mit ihrem sanften "River flows"-Klavierstück die aufgewühlten Piraten-Karibik-Wogen wieder glättete.

Nachzutragen bliebe noch das Lob fürs Gesamtkonzept. Das war durch Oliver Fredels Musikauswahl bestimmt. Für jeden bot sich da etwas – von Barock bis Pop, von Traditional bis Chanson. Und obendrein tanzten auch noch Heidi Buris Zehntklässlerinnen einen "Linedance". Doch soll sich niemand täuschen. Was so leicht, so zufällig wie ein Stadt-Land-Fluss-Spiel daherkam, war wohlkomponiert, trefflich arrangiert – und einfach wunderbar.

Die Mitwirkenden