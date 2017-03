Markdorf Begegnungsreihe der Seelsorgeeinheit Markdorf: Zeit für Heilige und Kapellen

Die katholische Seelsorgeeinheit bietet während der Fastenwochen eine Gesprächs- und Begegnungsreihe in fünf Kapellen an.

"Inspirierte Menschen – inspirierte Orte" heißt das Angebot der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf für die nun begonnenen Fasten-Wochen. An fünf Mittwochabenden laden Pfarrer Ulrich Hund, Vikar Johannes Treffert, Diakon Werner Ströbele sowie die beiden Gemeindereferenten Stefania Menga und Klaus Hermle in Stätten ein, in denen ein spiritueller Geist weht und eine besondere Aura herrscht. Diese Aura herrscht in den fünf ausgewählten Kapellen in Möggenweiler, Riedheim, Ahausen, Breitenbach und in Lipbach/Kluftern. Fünf der insgesamt neun Kapellen, in denen noch Gottesdienste gefeiert werden.

Die Idee kam im Vorjahr. Im Jahr der Barmherzigkeit, in dem die fünf Hauptamtlichen der Seelsorgeeinheit gleichfalls während der Fastenzeit zu besonderen Orten in der Stadt eingeladen hatten. "Orte der Barmherzigkeit" war 2016 der Titel der Gesprächs- und Begegnungsreihe. Im vergangenen Frühjahr waren die Orte der Barmherzigkeit noch recht gegenwartsbezogen. So beschrieb etwa ein Gefängnisseelsorger aus der Justizvollzugsanstalt Ravensburg, wie er Strafgefangene betreut – oder in der "Tafel" berichteten die Tafel-Mitarbeiter von den Nöten der Bedürftigen. Demgegenüber stehen jene inspirierten Menschen, die sich in den fünf ausgewählten Kapellen begegnen nur sehr mittelbar im direkten Bezug zur Gegenwart. Als Nothelfer, als Anzurufende, wenn Sorgen, wenn Kummer oder Krankheit belasten. "Wir werden auf die Heiligen in den Kapellen eingehen", erklärt Pfarrer Hund.

Freilich nicht auf alle Heiligen, die in den Kapellen als Bild oder Statue anzutreffen sind. Der Pfarrer, der Vikar, der Diakon und die Gemeindereferenten wählen aus, wer ihnen besonders nahe steht. Bei Diakon Ströbele zum Beispiel wird es in der Lipbacher Kapelle der Heilige Laurentius sein. Dass der ein Diakon war, spielt dabei eine weniger große Rolle als der Umstand, dass Laurentius sich für die Armen stark gemacht hat. Überdies "bin ich früher täglich an der Laurentius-Kapelle in Bermatingen vorbeigekommen", blickt Ströbele auf die Zeit vor dem Abriss des Kirchleins zurück.

Das innere Berührtsein durch die Ausstrahlung an einem Ort sei eine wichtiger Punkt in der katholischen Frömmigkeit, erläutert Ströbele. Gut sichtbar werde dies im Wallfahrtswesen. Wobei der spirituelle Aspekt keineswegs zu trennen sei von der kunst-, beziehungsweise kirchengeschichtlichen Dimension, wie Pfarrer Hund anhand der Lipbacher Kapelle erläutert. Geweiht habe diese vor gut 1000 Jahren der heilige Gebhard – als Bischof von Konstanz, zu dessen Diözese Markdorf seinerzeit gehört hat.

Hund ist fest davon überzeugt, dass die inspirierende Kraft von heiligen Frauen und Männern immer noch nachwirkt. Und mitunter tue sie das besonders stark an bestimmten Orten. Zum Beispiel in den fünf Kapellen, in die die katholische Seelsorgeeinheit Markdorf von nächster Woche an und bis Anfang April einlädt.

Termine

Die Begegnungs- und Gesprächsreihe beginnt am Mittwoch, 8. März, in der Möggenweiler Kapelle, Kapellenweg 6, Beginn um 19.30 Uhr.

Weitere Termine sind am: