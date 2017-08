Markdorf Bauern erwarten dramatische Einbußen bei Apfelernte

Die Landwirte in Markdorf, Bermatingen und Deggenhausertal erwarten je nach Lage ihrer Obstplantagen eine teils dramatische Einbuße bei der Apfelernte. Bei manchen Sorten liegt der Verlust bei bis zu 90 Prozent.

Markdorf/Bermatingen/Deggenhausertal – Schlechte Nachrichten gibt es für die Obstbauern. Die Apfelernte am Bodensee fällt laut Prognose im Schnitt 63 Prozent geringer aus als im Vorjahr, von 231 300 Tonnen auf 86 000 Tonnen. Sorten wie Jonagold/Jonagred und Red Jonaprince haben am Bodensee Verluste von 90 Prozent. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee in Bavendorf (KOB) mitgeteilt hat. Sie beruhen auf den Angaben von der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI), der Marktgemeinschaft Bodenseeobst (Mabo) und der Württembergischen Obstgenossenschaft Raiffeisen. "Unter dem Strich kann man sagen, dass wir nichts verdienen", sagt Obstbauer Wolfgang Zurell aus Markdorf. "Hauptursache sind die Fröste", erklärt Manfred Büchele, KOB-Geschäftsführer, zur Ernte am Bodensee. Die Nachtfröste traten nach einem warmen März in der Blütephase der frühen Apfelsorten im April auf. Ob es stärkere Schäden im westlichen oder östlichen Bodenseegebiet gegeben habe, lasse sich derzeit nicht sagen.

"Es wird ein schlechtes Jahr, mit ein paar Glückspilzen", meint Büchele vor dem Hintergrund, dass es unter den Sorten zum Teil gewaltige Unterschiede im Ausmaß der Einbußen gibt. Auch die Lage der Ostanlagen spielte eine Rolle beim Frost, vereinfacht ausgedrückt: je niedriger, desto kälter, desto höher die Schäden. "Wir haben die volle Breitseite erwischt", meint Thomas Ainser aus Ittendorf. "Unsere Einbußen liegen bei mindestens 80 Prozent, eher mehr." Das bestätigt auch Biolandwirt Erhard Karrer aus Bermatingen-Ahausen. Die niederen und mittleren Lagen seien stark getroffen worden: "Es gilt in diesem Jahr: Es gibt nur ganz gute und schlechte Lagen.

" Ein wenig besser sei es Richtung Bodensee. Zurell berichtet, dass an seinen Stämmen im Schnitt nur zehn Äpfel hängen, wo sonst 100 bis 120 hingen. Besser davongekommen ist Achim Kotte aus Untersiggingen, dessen Hof rund 540 Meter hoch liegt. Auch er hat in einer seiner Obstplantagen praktisch einen Totalverlust. Aber dadurch, dass die Blüte fünf bis sechs Tage später einsetze als unten in Markdorf und die Kälte vom Berg nach unten abfließe, betrage der Verlust vergleichsweise im Schnitt nur 40 bis 50 Prozent.

Einzig probates Mittel gegen Frostschäden in der Blüte scheint die Frostschutzberegnung zu sein. Karrer hat sie auf einem Teil seiner Anlagen eingesetzt. Dabei wird ein Wassersprühnebel über die Pflanzen verteilt, der beim Gefrieren Kristallisationswärme freigesetzt. Dafür muss aber genug Wasser zur Verfügung stehen, in diesem Fall aus der (Hinteren) Seefelder Aach. Manche preislich besseren Sorten, wie Gala (minus 20 Prozent), Fuji (minus 60 Prozent) und Pinova (minus 25 Prozent) seien mit weniger Verlusten davongekommen, erklärt Büchele, dazu komme noch die Sorte Elstar (minus 60 Prozent).

Hagel hat es auch gegeben, bei Kotte in Untersiggingen sogar so stark, dass die Hagelschutznetze durchhingen. Die Verluste hierdurch halten sich jedoch in sehr engen Grenzen. Da die meisten Anlagen inzwischen unter Netzen stehen, werden nur die Ränder getroffen, außer zum Teil im benachbarten Immenstaad. "Es geht nicht mehr ohne Netze", sagt Kotte, denn träfen Frost und Hagel in einem Jahr auf Obstplantagen ohne Netz zusammen, sei dies der Ruin für betroffene Obstbauern. Durch den Klimawandel setze die Apfelblüte früher ein und die Gefahr, durch Wetteränderungen Frostschäden zu bekommen, steige, erläutern Kotte und Karrer. "Die Blüte ist im Schnitt zehn Tage früher als noch vor 20 Jahren", sagt Kotte.

Wenn die Ernte in etwa drei Wochen beginnt, wird ein weiteres Problem für einen Teil der diesjährigen Ernte deutlicher: die Optik. "Die Qualität wird nicht dem entsprechen, was der Kunde verlangt", sagt Kotte, sprich es sind Veränderungen an der Schale erkennbar, sogenannte Frostringe oder Frostnasen. "Es ist nicht der Geschmack, sondern nur die Optik", stellt Kotte klar. Das sei aber teilweise nicht mehr die makellose Qualität, wie beim Obst vom Bodensee vom Verbraucher gewöhnt. "Das tut dann richtig weh", meint Zurell. Ainser schätzt, dass dies 50 Prozent der verbliebenen Ernte betrifft. Da die Ernte in fast ganz Europa schlechter ausfällt, dürften nicht als Tafelware geeignete Äpfel dennoch zu guten Preisen in die Verarbeitung gehen, schätzt Büchele.

Steigende Preise

Für ganz Deutschland wird die Apfelernte 45 Prozent geringer geschätzt als im Vorjahr, 550 000 Tonnen, veröffentlichte die AMI. In Deutschland müsse eine Angebotslücke von 400 000 Tonnen gedeckt werden. Das Statistische Landesamt rechnet in Baden-Württemberg mit der geringsten Ernte seit 30 Jahren, 100 000 Tonnen. Die Apfelpreise werden deshalb voraussichtlich steigen. Dennoch werden praktisch alle heimischen Apfelbauern wegen der geringen Mengen hohe Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, weil die Preissteigerungen nicht ausreichen. Hilfen durch das Land Baden-Württemberg für die Obstbauern sind im Gespräch. Büchele rechnet mit einem Abgabepreis ab Rampe (nach Sortierung und Lagerung) von etwa plus 30 Cent pro Kilo im Durchschnitt, das wären etwa 75 bis 80 Cent, vielleicht sogar 90 Cent pro Kilo. Die AMI schätzt, dass die Verbraucherpreise von durchschnittlich 1,39 Euro pro Kilo auf mehr als 1,53 Euro pro Kilo (wie im Ausnahmejahr 2013) steigen. Der Apfelmarkt ist allerdings global, sodass hier politische und wirtschaftliche Entwicklungen den Endpreis für den Verbraucher zusätzlich beeinflussen können. Polen beispielsweise hat eine Ernte von rund 2,87 Millionen Tonnen (minus 29 Prozent), aber sein Hauptexportmarkt Russland ist durch Sanktionen weggebrochen. In der EU ist nach Angaben von Prognosfruit 2017, dem bedeutendsten Treffen der Fruchtindustrie in Europa, die Ernte um 21 Prozent auf rund 9,34 Millionen Tonnen gesunken.