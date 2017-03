Markdorf Bärlauch: Wunderpflanze im lichten Markdorfer Frühlingswald

In Markdorfs Wäldern gibt es derzeit Bärlauch zu finden. SÜDKURIER-Mitarbeiterin Helga Stützenberger hat sich mit Wildkräuter-Expertin Sandra Deuter auf die Suche nach der besonderen Pflanze gemacht.

Man sollte ihn morgens ernten. Nicht zu früh; erst dann, wenn die Sonnenstrahlen den Waldboden bereits erwärmt haben und die ätherischen Öle langsam in den leuchtend grünen lanzettförmigen Blättern aufsteigen. Die Rede ist vom Bärlauch, dem verkannten Waldknoblauch, der wahre Wunder bewirken kann. Wo er zu finden ist, was es beim Pflücken zu beachten gilt und worin seine Wunderwirkung besteht, verrät Sandra Deuter bei einem Spaziergang durch's Gehau am Markdorfer Ortsausgang.

Wer kennt sie nicht, die langgezogene Rechtskurve nach dem Waldlehrpfad, nach deren Passieren im Frühjahr ein markantes Zwiebel-Odeur ins Auto dringt. "Wir nannten diese Stelle früher immer die Schnittlauchkurve", lacht Sandra Deuter; ihr ist dieser Platz schon lange bekannt. Es gibt aber noch viele Plätze mehr in unseren Wäldern, denn besonders im Süden Deutschlands hat sich diese krautige Pflanze großflächig ausgebreitet. "Natürlich darf man sie pflücken", sagt sie, "in Mengen, die für den Hausgebrauch üblich sind". Und natürlich nur außerhalb von Naturschutzgebieten.

"Viele Menschen sind allerdings verunsichert, weil die Blätter mit anderen Pflanzen verwechselt werden können", fährt die Markdorferin fort. Da gelte es zwar, einige Dinge zu beachten und – klar – sich zuvor eingehend zu informieren. "Die Verwechslungsgefahr mit anderen Pflanzen ist allerdings gering", schickt sie gleich hinterher. Jetzt mag ein Raunen durch die Reihen aller Bärlauch-Skeptiker gehen, das allerdings in Anbetracht nachgenannter Fakten schnell verhallt. "Verwechselt werden kann der Bärlauch natürlich mit dem giftigen Aronstab", räumt die Expertin in Sachen Heilpflanzen ein.

"Allerdings findet sich dieses Gewächs an ganz anderen Stellen, bevorzugt andere Böden", fährt sie umgehend fort. Ebenso verhält es sich auch mit den Blättern der extrem giftigen Herbstzeitlosen, die bereits im Frühjahr austreiben. Dann sind da noch die Maiglöckchen, deren Blätter derzeit noch klein sind und ebenfalls woanders wachsen. Und wie der Name schon sagt Aber jetzt ist erst mal Ende März, und für die nächsten zwei drei Wochen herrscht im lichten Laubwald reges (Aus)Treiben. Auch wenn es scheint, der Bärlauchtrend sei rückläufig. "Früher war hier ein Kommen und Gehen. Heute trifft man kaum jemanden an", sucht Sandra Deuter nach einer Erklärung für die himmlische Ruh'. Ob es daran liegen mag, dass sich in der heutigen Zeit eine gewisse "Grundpanik" breit gemacht hat, was etwa das Risiko des Fuchsbandwurms oder anderer vermeintlicher Gefahren im Bärlauch betrifft, lässt sich nur bedingt nachvollziehen. Vielleicht liegt es an der Bequemlichkeit, vielleicht auch daran, dass es wesentlich "sicherer" ist, kultivierten Bärlauch in einem der vielen Discounter zu kaufen. Blättchenweise in Plastik verpackt, verfrachtet und mit dem Biosiegel gelabelt. "Da fällt die Ökobilanz natürlich besonders gut aus", sagt Sandra Deuter mit einem unüberhörbar sarkastischen Unterton. Es reiche übrigens völlig aus, die Blättchen vorsichtig mit kaltem Wasser abzubrausen und behutsam trocken zu tupfen. Für die Naturkundlerin hat Bärlauch sammeln, überhaupt das Sammeln wilder Kräuter, vor allem mit Achtsamkeit zu tun. "Ich schaue mir jedes einzelne Blatt an, bevor ich es pflücke. Es muss mich quasi anlachen. Und dann wird es mir auch gut tun", ist sie der Meinung.

Was es ist, was am Bärlauch gut tut? Eine enorme Bandbreite an Heilkräften wird der Zwiebelpflanze zugesprochen. "Ich will aber keine Tipps geben, denn bei jedem wirkt er anders", ergänzt sie. Wofür sie allerdings Tipps geben kann, ist für die Verarbeitung der grünen Wunderpflanze. Die Klassiker sind Bärlauch-Pesto und Bärlauch-Suppe. Sandra Deuter hat ihre ganz eigenen Rezepte ausgearbeitet; experimentiert, stimmt ab, ergänzt und verpackt die Kreationen obendrein hübsch. Ihr Bärlauch-Salz etwa ist nicht nur kinderleicht herzustellen, sondern sieht in ein Glas abgefüllt einfach schön aus. "Das sind kleine, wunderbare Geschenke und Mitbringsel, über die sich jeder freut." Eine Freude, ihr zuzuhören und Nachmachen erwünscht.

Bärlauch (Allium ursinum)

Inhaltsstoffe: Allicin, Vitamin C, ätherische Öle, Mineralsalze, Eisen

Beste Sammelzeit: März/April (unbedingt vor der Blüte)

Heilwirkung: antibiotisch, blutreinigend, anregend, entzündungshemmend, Galle treibend, Stoffwechsel anregend, durchblutungsfördernd

Anwendungsgebiete: Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, Würmer, Frühjahrsmüdigkeit, Leistungsschwäche

In der Homöopathie wird Bärlauch bei Arteriosklerose und Verdauungsschwäche eingesetzt.