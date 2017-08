Markdorf Badespaß von Juni bis September  Freibäder um Markdorf im Check

SÜDKURIER-Check: Wie attraktiv sind die Freibäder rund um Markdorf und wo ist was für wen geboten?

"Wann wird's mal wieder richtig Sommer?" Wer erinnert sich nicht an Rudi Carells Klagelied über den verregneten Sommer 1975? Und auch wenn die diesjährigen Sommerferien nass und kühl begonnen haben, ist man jetzt für eine Abkühlung geradezu dankbar. "Ja, früher gab's noch hitzefrei, das Freibad war schon auf im Mai", trällerte einst der smarte Holländer im beigen Cord-Anzug, umringt von Badenixen im Studio-Pool. Im Indoor-Bad muss sich in diesen Ferien keiner tummeln, ohnehin haben die meisten Hallenbäder geschlossen. Schulfrei und Freibad lautet die Devise! Lediglich die Frage "Wohin?" wird zum Luxus.

Freibäder in Markdorfs erreichbarer Umgebung gibt es viele. Mit Seeanschluss oder ohne, mit Beckeneinstieg oder Sprungbrett, mit Trubel oder ohne. Immer aber stellt sich die Frage nach den Ansprüchen der Badenden. So gibt es im Umkreis von 20 Kilometern rund um Markdorf eine ganze Bandbreite an Bademöglichkeiten für jeden erdenklichen Anspruch. "Zu uns kommen Gäste sogar von weit her", sagt Bernd Hauser, Betreiber des Freibades am Schlosssee in Salem. "Den Bodensee lassen viele links liegen, weil sie die familiäre und kinderfreundliche Atmosphäre hier besonders schätzen", betont er. "Noch ist's ruhig", sagt der Bademeister und wirft einen Blick auf die Uhr. "Aber ab 15 Uhr, wenn die Großen gegessen und die Kleinen ausgeschlafen haben, dann ist mächtig was los."

Das ist nicht jedermanns Sache, aber auch wer Ruhe sucht, findet Badeplätze. Denn es gibt sie noch, die kleinen Oasen der Solitude. Ein Geheimtipp ist das Naturbad Leustetten. "Ich liebe diese Stimmung am frühen Morgen, wenn nur vereinzelt Badegäste ihre Bahnen ziehen und das Wasser den Atem der Nacht aushaucht", sagt Alexandra Scholz, die im Frickinger Teilort die Gaststätte "Zugvogel" in der nostalgisch anmutenden, obwohl äußerst innovativen Badeanstalt betreibt.

Eine weitere, wenngleich etwas entferntere Alternative ist der Illmensee, der sich bereits im Kreis Sigmaringen befindet, von Deggenhausertal aber mit einem Katzensprung erreichbar ist. Auch hier sei es erstaunlich, wie viele Urlaubsgäste "vom See" den Weg in den ländlichen Linzgau finden. "Zu voll, zu viel Trubel, zu viele Staus am Bodensee", würde von den auswärtigen Gästen als Grund angeführt, sagt der Illmenseer Strandbadbetreiber Tobias Kubenz von der PVM Service GmbH. Kubenz betreibt noch weitere Bäder in Oberschwaben und weiß um den Mehrwert gerade was die Saisonverlängerung angeht. "Man muss den Gästen ein Programm rund ums Jahr bieten", sagt er und ist sicher, dass sein Konzept aufgeht. Dieses Freibad wird auch außerhalb der Badesaison bewirtschaftet.

Wie attraktiv, wie belebt, wie gut besucht oder beschaulich sich der Badespaß rund um Markdorf ausnimmt, sei hier unter die Taucherbrille genommen.

Salem

Einst eine Kiesgrube, ist der Schlosssee in Salem einer der beliebtesten Badeseen in der Region mit großzügiger Liegewiese, Schwimmstegen, Freizeitanlagen, Beachbereich, Kiosk und Café und natürlich dem Wasserspielplatz für die Kleinen. Auf die Großen wartet die Robinson-Insel mit dem Piratenschiff. Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr

Leustetten

Seit 2010 wird kein Eintritt erhoben.Wer absolute Ruhe sucht, sollte einen anderen Badeplatz wählen.Tolle Anlage mit einem großen Angebot für jedermann – und das bei freiem Eintritt und freiem Parken.

In Eigeninitiative der Leustetter Bürger entstanden, lautet hier das Motto: Pflanzen und Mikroorganismen statt Chlor und Algenvernichter. Idyllisch gelegen zwischen Leustetten und Beuren bietet das Naturbad zusätzlich Kleinkinderbereich, Beachvolleyball, Sprungfelsen und Cafeteria. Geöffnet 10 bis 19 Uhr; Eintritt: 3 Euro/1,50 Euro.

Heiligenberg

Klein, ruhig, überschaubar, nett.Weit rausschwimmen ist unmöglich.Wer Halligalli und Beachparty sucht, ist hier falsch. Hier punkten die Ruhe, der Ökogedanke und die zauberhafte Lage im Linzgau.

Auf 730 Metern Höhe mit Alpenblick ist im Höhenfreibad Spaß für die ganze Familie geboten. Dafür sorgenein 30 Meter langes Becken mit Nichtschwimmerbereich, Kinderbecken, eine große Liegewiese mit Schatten spendenden Bäumen sowie ein Kiosk. Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr; Eintritt: 3 Euro/1,50 Euro.

Markdorf

Kostenlos ausleihbare Liegestühle, Zutritt zur Gastronomie frei.Keines – sofern man nicht auf einen Badesee besteht.Toll für Familien und Touristen, auch von der Jugend heiß geliebt.

Bis vor drei Jahren auch für Nicht-Campinggäste beim Wirthshof per entrichtetem Eintrittspreis zugänglich, werden jetzt zu Saisonbeginn lediglich noch 50 Familienkarten zum Preis von je 100 Euro ausgegeben. Jugendliche unter 18 Jahren haben ohne Erwachsene keinen Zutritt. Öffnungszeiten: 8 bis 20 Uhr.

Hagnau

Einzige Möglichkeit, sich in Markdorf in die Fluten zu stürzen.Aus Kapazitätsgründen auf wenige externe Badegäste beschränkt.Spontane Verabredung zum Baden unmöglich und dann muss auch noch ein Erwachsener mit.

Bis vor einem Jahr war der Hagnauer Naturbadeplatz bei der Jugend ein beliebter Badeplatz am Bodensee, der nach Sperrung des Sprungturms an Attraktivität verloren hat. Eine große Liegewiese unter alten Bäumen sowie ein Wasserspielplatz nebst schöner Panoramagaststätte locken nach wie vor viele Badegäste. Geöffnet 9 bis 19 Uhr.

Illmensee

Freier Eintritt!Parkscheinpflicht (1,50/h) bei einem unerbittlichen Parkwächter.Seit der Sprungturms zur Vogelplattform wurde, mehr für Spaßvögel attraktiv.

Der Naturbadesee in Illmensee verspricht die reinsten Sommergefühle fernab der Touristenströme. Ein außergewöhnlich schöner Spielplatz lockt die Kleinen, während für die Größeren die "zweispurige" Wasserrutsche einen Höhepunkt darstellt. Öffnungszeiten: 10 bis 20 Uhr; Eintritt: 2,50 Euro/2 Euro.

Ailingen

Ganzjährig Veranstaltungen, ab Juni etwa donnerstags "All you can eat Schnitzelessen" am Kiosk.Keins.Die Atmosphäre erinnert ein klein wenig an den Kultfilm "Ferien auf Immenhof". Nostalgisch gut.

Barrierefreies Spaß- und Erlebnisbad mit Wellengenerator jede halbe Stunde, Riesenrutsche, Strudelkanal, Sprunganlage, Kleinkinderbereich, Spielwiese, Sportanalgen. Öffnungszeiten: 9 bis 20 Uhr; Eintritt: 3,20 Euro für Erwachsene / 1,60 Euro für Kinder, ab 17 Uhr die Hälfte.

Meersburg

Das familienfreundliche Angebot schont den Geldbeutel. Getränk kostet pro Liter 1,50 Euro, ein Tagesgericht um 6 Euro.Nichts für Ruhesuchende.Baden mit echtem Meerwert in einer überaus beliebten "Strand"hochburg. Lebhaft!

Direkt neben der Thermebefinden sich das große Freibad mit Seeanschluss sowie zwei Schwimmbecken, Kleinkindbereich und Restaurant mit Biergarten. Öffnungszeiten: 9 bis 20 Uhr; Eintritt: 4,40 Euro/2,20 Euro. Shuttlebus vom Parkplatz Töbele möglich, dort kostet Parken 3 Euro pro Tag.

Vielfältiges Angebot und beliebter Sprungturm im See.Sofern man einen Parkplatz in der Unterstadt sucht, kann das schwierig sein.Wer viel erwartet, bekommt hier viel geboten. Das hat aber auch seinen Preis.