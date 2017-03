Markdorf BZM: Schüler sprayen Bilder für Aufenthaltsraum

Mit Dosen, Schablonen und viel Phantasie haben Schüler am Bildungszentrum Markdorf Bilder für die Wände ihres Mittelstufen-Aufenthaltsraum Galaxy gesprayt. Tipps erhielten sie vom Berliner Künstler Moses. Die Schulsozialarbeiterinnen hatten die Idee zu der Aktion – und die Schüler waren begeistert.

Markdorf – Es klickert. Es riecht. Und es weht einen bunt an, wenn man nicht aufpasst. Denn im offenen Fahrradunterstand des Markdorfer Bildungszentrums (BZM) werden an diesem Nachmittag Bilder gesprayt. Deshalb das Geräusch, wenn die Farbdosen geschüttelt werden und die Kugeln darin klackern. Deshalb der beißende Geruch und deshalb die im Wind treibenden bunten Nebel, die sich auf Ärmel, Hosen, Haut, einfach auf alles niederschlagen, was ihnen in den Weg kommt.

"Das gehört dazu", erklärt Moses. "Einfach nur Moses! Das reicht." Sein Nachname ist dem Endzwanziger mit der rot gestreiften Motorradjacke, dem Baseball-Cap, den Kopfhörern um den Hals und dem gewinnenden Lächeln einfach nicht zu entlocken. Moses ist Künstler. Er kommt aus Berlin. Und er wurde eingeladen, um mit BZM-Schülern Bilder zu "malen". Nicht mit dem Pinsel, sondern mit der Spraydose – wobei, erläutert der Künstler, es sich keineswegs um Graffiti handle.

Die würden zwar auch gesprüht, das aber vor allem auf Wände und nicht wie hier im Fahrradunterstand des Bildungszentrums auf großformatige Malgründe. Ein weiterer Unterschied: "Wir verwenden hier eine Cross-over-Technik", erläutert Moses. Die Schüler legen Schablonen dorthin, wo eine Fläche ausgespart bleiben soll. Zumeist sind es Blumenuntersetzer, die nun bunt glänzen.

Schütteln, Sprühen: Cynthia legt ein Herz an. Neuerliches Dosen-Schütteln, wieder Sprühen. "Nein", antwortet sie, "das hab' ich davor noch nie gemacht." Was für die meisten Schüler gilt, die sich bereits mehrere Nachmittage getroffen haben, um Bilder zu sprühen. Dass diese Art der Kunst ihr so viel Spaß macht, das hat Cynthia selbst überrascht. Nicht überrascht hat sie dagegen ihre Begeisterung für das Projekt. "Wir machen hier Bilder, um damit das Galaxy zu gestalten." So heißt der Mittelstufenraum der Schule, in dem sich die 7.- bis 10.-Klässler in der Mittagspause treffen. Cynthia findet es "eine coole Idee", dass demnächst die im Fahrradunterstand entstandenen Spray-Kunstwerke die Wände des Schüleraufenthaltsraumes schmücken werden.

Die Idee sei von den Schulsozialarbeiterinnen gekommen, erklärt Sabrina Büchle. Die Schulsozialarbeiterin freut besonders: "Hier machen jetzt Schüler aller Schularten mit" – Werkreal- wie Realschüler sprühen gemeinsam mit Gymnasiasten Farben auf ihre Malgründe. Solches Miteinander sei sonst eher selten im Schulalltag am Bildungszentrum. Hier im Bereich der Ganztagsangebote aber sei gemeinsame Kreativität sehr wohl möglich, sagt Sabrina Büchle. Deniz Franzen, einer der Mentoren des Galaxy, ist überzeugt, dass sich seine Mitschüler künftig noch mehr mit ihrem Aufenthaltsraum identifizieren werden. Dank der selbst gestalteten Bilder.

Galaxy

So heißt ein Raum im Markdorfer Bildungszentrum, in dem sich die Mittelstufenschüler in der Mittagspause treffen. Dort finden sie eine Reihe von Spielen – zum Beispiel einen Billard-Tisch. Sie können im Galaxy Musik hören oder einfach nur entspannt plaudern. Im Galaxy gibt es auch eine Kochnische. Beliebt sind die selbst gebackenen Waffeln. Die Aufsicht führen Schüler-Mentoren, außerdem Lehrer und die Schulsozialarbeiterinnen. Neben der Teeküche oder der Spielestation gehört das Galaxy zu den Ganztagsangeboten am BZM.