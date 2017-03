Markdorf BUND-Ortsgruppe ist auf Dächern, in Wiesen und im Netz unterwegs

Die Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Markdorf haben bei ihrer Hauptversammlung über ihre zahlreichen Einsätze in der Region berichtet.

Tags zuvor hatte Alwin Ströbele noch die sechs neuen Nistkästen unterm Dachsims des Markdorfer Hexenturms angebracht. Und am Abend darauf präsentierte er seine schwindelerregenden Eindrücke von der ausgefahrenen Drehleiter schon bei der Hauptversammlung der BUND-Ortsgruppe Markdorf. Die 22 anwesenden Mitglieder des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) erfuhren jedoch weit mehr als den bebilderten Bericht über die "ökologische Aufwertung" des historischen Turmes. Denn außer den Nah-Perspektiven auf die Nistkästen für Mauersegler und das neue Fester für den ebenfalls dort hausenden Turmfalken gab es eine ganz Reihe von Tätigkeitsberichten aus den verschiedenen Abteilungen des örtlichen BUND.

So beschrieb zum Beispiel Klaus Grünewald, wie sich die Wanderungen der Erdkröten-Population im Waldstück zwischen Autenweiler und Grünwangen in diesem Frühjahr angelassen hat. Und Wolfgang Mannes erläuterte seine Beobachtungen an der Kröten-Schranke zwischen Ittendorf und Hagnau, die er nachts absperrt, damit die zu ihren Laich-Plätzen strebenden Amphibien nicht unter die Auto- oder Kraftradreifen kommen. Außerdem schilderte Mannes den Fortgang der Renaturierung an der Brunnisach. Die Spuren einer landwirtschaftlichen Intensiv-Nutzung tilgen die BUND-Aktiven indes auch an anderen Stellen. Jörg Münch skizzierte Ziele und Arbeiten auf den diversen von der Ortsgruppe betreuten – zum Teil eigens deshalb gepachteten – Flächen. Regelmäßig gelte es dort zu mähen, sofern die Mahd nicht auf natürliche Weise erledigt wird, von weidenden Heck-Rindern. Ebenso regelmäßig, zudem mit großem Personaleinsatz wird "entbuscht, werden Neophyten, nicht-heimische, sich neu ansiedelnde Pflanzen durch gründliches Jäten bekämpft".

Ein Kampf, bei dem der BUND übrigens auf die Unterstützung der örtlichen Rotary-Gruppe bauen darf, wie Jörg Münch hervorhob. Auf die "Stellungnahmen" des BUND im Rahmen der kommunalen Verkehrsplanungsverfahren ging Heiner Bühler ein. Im gesamten Kreis ist er unterwegs, wenn die ökologische Situation eines Areals zu begutachten ist, damit die Behörden in den Bebauungs- beziehungsweise Flächennutzungsplänen die notwendigen Feststellungen treffen können. Gehör, so Bühler, finden seine Bedenken immer, Erfolge aber seien überaus selten. Franz Kieferle beschrieb, wie die Beobachtungshütte im Hepbacher-Leimbacher Ried ein neues Reed-Dach bekommen hat, und Ira Brzoska zeigte, was sich unterdessen auf dem Dach des Bischofsschlosses abspielt: ein unter Störchen ausgetragenes Familiendrama, das auf der Internetseite der Gruppe zu beobachten ist.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Markdorfer Ortsgruppe des BUND unterhält eine eigene Internetseite, auf der sie über ihre verschiedenen Aktivitäten informiert. Die Seite dient aber auch als Anlaufstelle, wenn Informationen zu der Arbeit auf Regional-, Landes- oder Bundesverbands-Ebene gesucht werden. Seit einer Woche lädt die Ortsgruppe überdies zum Kontakt im sozialen Netzwerk Facebook ein. Dort sucht sie das Gespräch mit Interessierten, dort stellt sie zusätzliche Informationen ein, und dort bietet sie in Kürze auch eine Möglichkeit zum Spenden an.