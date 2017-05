Markdorf B-33-Gefahrenstelle Stadel: Jetzt ist das Landratsamt am Zug

Brisante Verkehrssituation an der B 33 in Markdorf-Stadel ruft Eltern von Grundschulkindern auf den Plan. Bei der Stadt will man die Gefahrenlage entschärfen, doch Maßnahmen müssen die übergeordneten Behörden treffen. Der SÜDKURIER recherchierte zu den Zuständigkeiten vor Ort. Das Ergebnis: Den ersten Schritt muss nun das Landratsamt machen, mit einer so genannten Verkehrsschau.

Akribisch hat der SÜDKURIER recherchiert, um die verschiedenen Zuständigkeiten an der B 33 in Markdorf-Stadel zu entflechten. Dort sind die Eltern von Grundschulkindern, die direkt an der Bundesstraße auf ihren Schulbus nach Oberteuringen warten müssen, in großer Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder – und wissen nicht, an wen sie sich wenden können, damit die unzumutbare Lage entschärft wird. Nun sind die grundsätzlichen Verantwortlichkeiten klar: Für die dringend benötigte Straßenbeleuchtung – die fünf Kinder müssen im Winterhalbjahr im Dunkeln auf dem an die B 33 angrenzenden Wiesenstreifen stehen – ist die Stadt zuständig. Eine Herabsetzung des dort geltenden Tempo 100 auf Tempo 70 müsste das Landratsamt verfügen, ebenso eine Beschilderung "Achtung Busverkehr" am Ortseingang. Und für alle anderen baulichen Veränderungen auf der Bundesstraße, wie etwa eine Bushaltebucht mit Wartehäuschen statt des provisorisch als Busbucht genutzten Auffahrtstreifens auf die B 33, wäre das Regierungspräsidium Tübingen zuständig.

Den Startschuss für eine Entschärfung müsste nun das Landratsamt geben: Es müsste zu einer so genannten Verkehrsschau vor Ort einladen, mit Vertretern der eigenen Behörde, der Polizei und des Regierungspräsidiums.

Das sagt die Stadt Markdorf



Bürgermeister Georg Riedmann scheint nicht unglücklich darüber zu sein, dass der SÜDKURIER das Thema aufgreift. Die Stadt habe, anders als von anderen Seiten teils kolportiert, beim Landratsamt bereits mehrere offizielle Anträge auf Anordnung von Tempo 70 in Stadel gestellt, sagt er. Und er führt Beispiele an. Offizielle Anträge an den Kreis gab es am 13. November 2013, am 8. Oktober 2014 und am 25. Juni 2015. "Also quasi im Jahresrhythmus", sagt Riedmann. Die Antwort sei stets die selbe gewesen. Verkehrszeichen und Tempolimit-Herabsetzung seien nur dort möglich, wo es "zwingend geboten" sei und wo eine Gefährdungslage bestehe. Eine solche Gefährdungslage werde vom Landratsamt an dieser Stelle aber bisher nicht gesehen. Entlang der gesamten B-33-Teilstrecke von Dürnast bis Ravensburg gelte Tempo 70, angeordnet vom Landratsamt, und dort gebe es keine einzige Stelle, die auch nur annähernd vergleichbares Gefährdungspotenzial aufweise, wie es in Stadel der Fall sei, argumentiert Riedmann. Für die Einschätzung des Landratsamtes habe er kein Verständnis, sagt er.

Er würde sich freuen, würde das Landratsamt dem Hinweis des Regierungspräsidiums folgen und bald schon zu einer offiziellen Verkehrsschau vor Ort einladen. Dann, so ist Riedmann überzeugt, wäre auch der Weg frei für bauliche Verbesserungen an der B 33 in Stadel.



Das sagt das Landratsamt



"Alles, was jenseits des Bordsteins liegt, ist Sache der Stadt", sagt Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz. Damit meint Schwarz zum Beispiel die Installation einer Straßenbeleuchtung oder ein Wartehäuschen auf der jetzigen Wiese. Aus der bisher kombinierten B-33-Auffahrt/Busspur eine eigenständige Busbucht zu machen, sei hingegen Aufgabe des Baulastträgers. Der ist das Regierungspräsidium Tübingen in Vertretung des Bundes, weil die B 33 eine Bundesstraße ist. Das Landratsamt ist nur für den Straßenunterhalt zuständig, für bauliche Maßnahmen jedoch das Regierungspräsidium. Eines erkennt aber auch Schwarz an: "Diese Busspur mit der kombinierten B-33-Auffahrt ist sicher nicht übermäßig geschickt."

Abseits dessen sei dem Landratsamt nicht bekannt, dass die Stadt Markdorf bereits Anläufe zu einem Tempo 70 an dieser Stelle unternommen habe, so Schwarz. "Wir sehen daher aktuell auch keinen Anlass, diesbezüglich tätig zu werden", sagt der Kreis-Sprecher. Die Stadt müsste, wollte sie dort Tempo 70 angeordnet haben, "förmlich auf die Verkehrsbehörde im Landratsamt zugehen und einen entsprechenden Antrag stellen". Erst dann könne das Landratsamt eine Herabsetzung des dort geltenden Tempo 100 prüfen. Ob Tempo 70 an dieser Stelle rechtlich umsetzbar sei, müsse eventuell noch mit dem Regierungspräsidium abgeklärt werden.

Das sagt das Regierungspräsidium

Am Freitag reichte dann die Pressestelle des Landratsamtes auf nochmalige Nachfrage des SÜDKURIER folgende Information nach: "Grundsätzlich ist eine Verkehrsschau selbstverständlich denkbar. Als Zeithorizont kann ich Ihnen mitteilen, dass dies nicht vor dem Ablauf von sechs bis acht Wochen machbar wäre."

"Für die Anlage von Haltestellenbuchten ist der Straßenbaulastträger zuständig. Im vorliegenden Fall der B 33 ist dies der Bund und in dessen Vertretung das Regierungspräsidium Tübingen", sagt Steffen Fink, Pressesprecher des Regierungspräsidiums. Ob die Lage für eine Haltestellenbucht in Frage käme, müsse geprüft werden. Dabei seien der bereits vorhandene Beschleunigungsstreifen, die in direkter Nachbarschaft befindliche Brücke über die K 7736 und eine "bedarfsgerechte und sichere Zuwegung" zur Haltestelle in eine Prüfung miteinzubeziehen. Eine Einschätzung der Örtlichkeit könne durch eine so genannte Verkehrsschau vorgenommen werden, die wiederum Voraussetzung für mögliche bauliche Veränderungen an der B 33 ist. Teilnehmer einer solchen Verkehrsschau wären Vertreter der Straßenbaubehörde im Landratsamt, der Polizei und des Regierungspräsidiums. Zu einer Verkehrsschau, so informiert Fink auf Anfrage dieser Zeitung, müsste das Landratsamt einladen.

Eine Beleuchtung des Gehweges entlang der B 33 in Stadel sowie die Zuwegung zu einer Haltestelle, sofern sie von der B 33 abgesetzt sei, seien Angelegenheit der Stadt, sagt Fink. Und für alle Fragen zu so genannten verkehrsrechtlichen Anordnungen, wie es zum Beispiel die Änderung einer Geschwindigkeitsbegrenzung ist, sei die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt zuständig.