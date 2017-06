Markdorf B-33-Brennpunkt: Stadel muss nochmal in die Warteschleife

Die Gefahrensituation für auf den Bus wartende Schulkinder an der B 33 im östlichsten Markdorfer Ortsteil bleibt vorerst bestehen: Das Landratsamt wird über den Sommer zunächst nochmals Verkehrsmessungen vornehmen, bevor über eine Entschärfung der Situation entschieden wird.

Markdorf – Die Gefahrenlage für Schulkinder an der provisorischen Bushaltestelle an der B 33 in Markdorf-Stadel (wir berichteten mehrfach) wird von den zuständigen Behörden über die Sommermonate hinweg nochmals genau unter die Lupe genommen. Dies ist das Ergebnis einer so genannten Verkehrsschau des Landratsamtes, die am 29. Mai stattgefunden hat und an der neben Mitarbeitern der Straßenbehörde des Landratsamtes auch Vertreter des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen und der Polizei beteiligt waren. "Man hat sich darauf verständigt, noch mal eine Langzeitmessung an dieser Stelle durchzuführen", antwortet Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes, auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Langzeitmessung werde bis in den Sommer hinein laufen, deren Ergebnisse sollen nach den Sommerferien ausgewertet werden. Danach, so Schwarz, würden alle Beteiligten nochmals zu Stellungnahmen aufgefordert werden. Erst dann wird sich also entscheiden, ob die Situation an der Bushaltestelle entschärft werden wird oder nicht.

Das Landratsamt hatte die Verkehrsschau veranlasst, nachdem der SÜDKURIER am 29. April und am 13. Mai über die Sorgen der Eltern der Schulkinder in Stadel berichtet und in einer Kommentierung eine Entschärfung der Gefahrensituation angemahnt hatte. Die Eltern der aktuell fünf Grundschulkinder, die dort mit dem Bus nach Oberteuringen fahren, hatten sich zuvor an die Presse gewandt, da die Stadt an der B 33 für bauliche Maßnahmen nicht zuständig ist.

Für die Langzeitmessung sind kleine Messgeräte an der B-33-Durchfahrt in Stadel installiert, die die Anzahl der Durchfahrten sowie die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge messen. Sofortige Maßnahmen, so Schwarz, seien nicht ohne Weiteres anzuordnen, da Tempolimits oder bauliche Veränderungen an der Bundesstraße behördlicherseits immer auch eine stichhaltige Begründung erforderten. Eine solche sei aber nur mit einer objektiven und fundierten Datenbasis zu erstellen.

Die Eltern in Stadel fordern eine separate Bushaltebucht statt des von den Bussen provisorisch genutzten Auffahrtstreifens auf die B 33, ein Buswartehäuschen sowie eine Beschilderung, die die Autofahrer auf den Busverkehr hinweist. Auch eine Herabsetzung des Tempolimits an der B 33 in Stadel von derzeit 100 km/h auf 70 km/h steht auf der Wunschliste der Eltern. Im Landkreis Ravensburg, nur wenige Kilometer weiter, gibt es an der B 33 zahlreiche Streckenabschnitte, auf denen ein Limit von 70 km/h gilt. Alleine für eine Straßenbeleuchtung, die sich die Eltern ebenfalls wünschen, wäre die Stadt Markdorf zuständig.

