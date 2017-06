Markdorf B 31-Umleitung durch Markdorf: Verkehr kommt ins Stocken

Der Verkehr auf der Ravensburger Straße kommt durch die Umleitung besonders zu Stoßzeiten morgens und abends deutlich ins Stocken, denn Lastwagen müssen durch Markdorf fahren. Was Markdorfer und das Regierungspräsidium dazu sagen.

Wer derzeit durch Markdorf rollt, muss besonders zu den Stoßzeiten morgens und abends viel Geduld mitbringen: Nachdem es am ersten Tag der B 31-Umleitung noch weitgehend ruhig zuging, kam die Blechlawine jetzt ordentlich ins Stocken. Seit Montag ist die Bundesstraße zwischen Oberuhldingen und Meersburg gesperrt, Lastwagen werden in Richtung Überlingen ab Stetten über Markdorf und Salem-Stefansfeld umgeleitet.

"Wahnsinn" ist der Begriff, der Wolf Martin aus Markdorf spontan entfährt, wenn er sich den Verkehr am Kreisverkehr Hauptstraße/Ittendorfer Straße anschaut. Dort rollen Lastwagen gemäß der Umleitung von und nach Bermatingen. Für manch langes Gespann wird der Kreisel dabei zur Herausforderung: Ob er um die Kurve kommt? Wenige Meter weiter wird es an der Baustelle eng, die Fahrbahn ist verengt. Bereits vor einigen Wochen sorgte die Umleitung über Markdorf für Staus, geändert hat sich mit dem zweiten Teil der Sanierungsarbeiten wenig: "Ergänzend der Umleitung von Mai 2017 wurden zusätzlich noch „Blinkleuchten“ angebracht. Weitergehende Maßnahmen sind aus der Sicht der Verkehrskommission nicht erforderlich", schreibt das Regierungspräsidium Tübingen auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Warum der Verkehr nicht anders geleitet wird, kann Pressesprecher Steffen Fink erklären: Andere Varianten seien geprüft worden. Den Verkehr über Ahausen zu leiten, sei etwa wegen einer Brücke bei Mimmenhausen verworfen worden, denn die sei nicht ausreichend tragfähig. Diese Variante hatte Bob Jürgensmeyer aus Bermatingen in einem Leserbrief vorgeschlagen. Auch ein anderer Zeitpunkt sei nicht möglich, Grund sei die Ferienverordnung, Messen und Veranstaltungen. Dadurch "verbleiben für Baumaßnahmen auf den Hauptverkehrsachsen nur sehr enge Zeitfenster", heißt es vom Regierungspräsidium. Der Zeitraum sei mit Städten, Gemeinden, Verkehrsbehörden, Polizei und der Häfler Messeleitung abgestimmt. Damit sei ein Optimum erreicht, welches Stau möglichst minimiere. "Eine weitere Verkürzung der Bauzeit war allein unter bautechnischen und abwicklungstechnischen Gesichtspunkten nicht mehr möglich."

Für Markdorfer wie Wolf Martin wirkt das anders: "Von guter Straßenführung kann man hier in der Provinz nur träumen." Zu spüren bekommt das besonders der Einzelhandel: "Wir merken das schon, dass uns Kunden fehlen", sagt Silke Sulger von Neukauf Sulger. "Viele fahren nicht mehr nach Markdorf zum Einkaufen, weil es lange dauert, bis sie überhaupt in der Stadt sind." In Gesprächen mit Kunden werde sie häufig auf die Verkehrssituation angesprochen. Ähnlich geht es Beatrice Strauch, die sich wie Sulger in der Aktionsgemeinschaft Markdorf engagiert: "Das schadet allen." Sie könne an der Situation aber nichts ändern und sieht es pragmatisch: Am 21. Juli hat die Umleitung voraussichtlich ein Ende.

Die B 31 ist zwischen Oberuhldingen und Meersburg bis 21. Juli teilweise gesperrt. Die Erhaltungsmaßnahmen an der Fahrbahn werden fortgesetzt, zuvor waren die im Mai begonnenen Arbeiten an der geschädigten Fahrbahn seit der Pfingstferien ausgesetzt. Die Arbeiten betreffen den etwa 3,5 Kilometer langen zweistreifigen Streckenabschnitt und rund 1,5 Kilometer langen vierstreifigen Abschnitt. Die B 31 wird halbseitig gesperrt. Der Verkehr Richtung Friedrichshafen wird durch die Baustelle geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet: Autos in Fahrtrichtung Überlingen über die Ortsdurchfahrt Meersburg und Lastwagen fahren ab der Anschlussstelle Stetten über Markdorf, Bermatingen, Salem und Mühlhofen zurück auf die B 31.

. Wie es aussieht, wenn Lastwagen nicht der Umleitung folgen, lesen Sie unter www.sk.de/exklusiv