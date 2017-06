Markdorf Ausstellung zum Stadtjubiläum zeigt viele Schätze

Womit sich der Fürstbischof unterhielt, wenn er Markdorf besuchte, können Besucher derzeit in der Stadtgalerie sehen.

Markdorf – Andreas Piekniewski ist begeistert. "Eine wunderbare Ausstellung", schwärmt der studierte Historiker und Geschichtslehrer. "Es gibt wirklich viele Preziosen zu sehen – Dinge, die man sonst nie zu Gesicht bekommt, jedenfalls nicht aus der Nähe." Piekniewski hat die von Ausstellungskuratorin Michaela Vogel aus großen Museen und Archiven nach Markdorf gebrachten kunsthandwerklichen Kostbarkeiten dabei ebenso im Auge, wie die vielen Dokumente, Urkunden und Bücher, die in Glasvitrinen ausgestellt werden.

Festgelesen hat er sich bereits im Erdgeschoss, gefreut über die große Stadtansicht aus der Vogelperspektive, stark interessiert für das, was zum Altschloss zu entdecken ist. Noch war Andreas Piekniewski nicht im Zwischengeschoss, wo einem Porträts der Konstanzer Fürstbischöfe begegnen, wo aber auch eine Jagdszene hängt. Gemalt wurde sie um 1730, stammt aus dem Kreis um Elias Ridinger, einem Augsburger Künstler. Zu sehen ist eine Jagdgesellschaft. Eine bischöfliche, wie die Beschriftung des Gemäldes vermutet, mit Hinweis auf das Brustkreuz, das von Bischöfen oder Äbten getragen wird.

Der geistliche Herr ist bewaffnet. Mit der einen Hand sein sich aufbäumendes Pferd zügelnd, zielt er mit der andern in Richtung eines Wildschweins. Eines Ebers von beträchtlicher Größe, an dessen Nacken sich ein Hund festgebissen hat. Andere Hunde bluten aus tiefen Wunden, vermutlich die Spuren der Stoßzähne des rasenden Ebers. Außer den Hunden und neben dem Bischof zu Pferd haben das Tier noch fünf weitere Männer umstellt. Einer von ihnen stößt dem bereits einknickenden Eber soeben einen Spieß in die Brust.

So oder so ähnlich mag es sich abgespielt haben, wenn die Konstanzer Fürstbischöfe beim Besuch in ihrer Markdorfer Sommerresidenz in den hiesigen Waldgebieten zur Jagd ausritten. Freilich gibt die in der aktuellen Stadtjubiläums-Ausstellung zu betrachtende Szene nur eine Variante von mehreren Spielarten des Waidwerks wieder.

Seit alters als Form der körperlichen Ertüchtigung betrachtet, weniger zum Nahrungserwerb, war die Jagd schon im Mittelalter Privileg des Adels. Der niedere erlegte niederes Wild, Hasen, Füchse, Federwild, der hohe Adel schoss auf Rotwild oder auf Schwarzwild. Was das Bild in der Stadtgalerie trefflich zeigt. Es handelt sich ganz offensichtlich auch um eine Pirschjagd. Schließlich war – laut "Historischem Lexikon Bayerns" – der Geistlichkeit jede Teilnahme an Hetzjagden durchs Kirchenrecht verwehrt.

Mit der Jagd konnten die hohen Adligen prunken. Es gab große Parforcejagden zu Pferd, dem Hirsch hinterher – es gab Wasserjagden auf Schwimmendes. Es gab auch "eingestellte Jagden". Darauf abzielend, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Tiere zu erlegen, wurden Areale im Wald mit Stricken eingezäunt, an denen bunte Tücher hingen, die die Tiere auf ihrer Flucht erschrecken und in eine bestimmte Richtung lenken sollen. Hin zur Jagdgesellschaft, die bereits mit geladenem Gewehr wartete.

Eben darauf bezieht sich das "Durch die Lappen gehen", erklärt Andreas Piekniewski. Die alte Redewendung kommt aus der Jägersprache, in der jene bei der "eingestellten Jagd" verwendeten bunten Tücher auch als Lappen bezeichnet werden. "Können die Tiere unter der Umzäunung entwischen, sind sie durch die Lappen gegangen", so Piekniewski.

Ärgerlich für die Jagdgesellschaft. Noch viel größere Ärgernisse indes bereiteten die adligen Herren selbst – nämlich den Bauern, über deren Äcker und Felder die fröhlichen Jagden tobten. Hinzu kommt: Prunk-Jagden wollten gut vorbereitet sein. Per "Jagdfron" sah sich die einfache Bevölkerung zum Bau aufwendiger Anlagen verpflichtet. Ganz abgesehen davon, galt es, die Jagdgesellschaften samt Tross – bis hin zu den Hunden – zu beherbergen und zu verpflegen. Und auf die Erntezeit nahmen die adligen Herren da keine Rücksicht.

So sind die Beschwerden gegen die Folgen des feudalen Vergnügens schon seit dem Bauernkrieg bekannt. Ein reines Vergnügen war die Jagd also nur für die adligen Herren, nicht aber für die einfachen Leute. In der Markdorfer Ausstellung werden fürstliche Jagdvergnügen ebenso wie kunstvolle Jagdwaffen gezeigt. Es wird indes auch von Konflikten zwischen den Bürgern und ihrem Bischof berichtet, dessen Jagdgebiet bis zum Bodensee reichte.

Die Jagd