Markdorf Ausstellung in der Stadtgalerie: Die Kuh, der Bagger und die Holzschale

Eine Künstlerführung durch die "Eins plus neun"-Ausstellung fand in der Stadtgalerie statt.

Markdorf (büj) Was passiert? Die Frage hatte Christine Roth-Waldheuer an den Anfang gestellt. "Was passiert, wenn man zehn ganz unterschiedlich arbeitende Künstler zusammen in einer Ausstellung zeigt?" Dies war's, was die drei Ausstellungsmacherinnen Heide Staiger, Ingrid Friedel-Neuman und eben Christine Roth-Waldheuer umgetrieben hatte, seitdem neben Jo Bukowki auch neun Schüler des Kunstprofessors vom Kunstverein in die Stadtgalerie eingeladen worden waren – um dort gemeinsam Arbeiten zu präsentieren. "Kann das überhaupt funktionieren?", diese Frage warf Christine Roth-Waldheuer in den Raum, nachdem sie die zwei Dutzend Teilnehmer der jüngsten Künstler-Führung am Sonntagvormittag in der Stadtgalerie begrüßt hatte.

"Ich bin ja kein Übervater", erklärte Jo Bukowski. Der Hochschullehrer versteht sich gänzlich anders. Keineswegs als das große künstlerische Vorbild, sondern lediglich als jemand, der durch Fragen, durch Anregungen seinen Schüler zu neuen, unverstellteren Sichtweisen verhilft. Was Bukowski damit meint, wird zu einem späteren Zeitpunkt klar. Als sich die Besucher vor einer Skulptur versammelt haben. Eine Kuh – in gänzlich abgehärmtem Zustand; Rippen, Knochen, eingefallene Flanken. Das Tier lässt keinen Gedanken mehr an Stall oder Weide aufkommen. Hier scheint bloße Kreatur – fast wie ein Urbild. Und der selbe Bildhauer, der selbe Künstler arbeite derzeit an einem Menschenkopf. An einem Kopf allerdings, der eher an einen Pilz erinnere, so erzählt Bukowksi. "Ich hab ihn gefragt, ob er sich schon einmal einen menschlichen Kopf angeschaut habe", sagt Bukowksi schmunzelnd. Schmunzelnd, weil der Bildhauer offensichtlich auf seiner Pilz-Form beharrt.

Einen "organisatorischen Rahmen" biete diese Gruppenausstellung, so Bukoski. Zehn Künstler, neun Schüler beziehungsweise Absolventen zeigten, wo sie aktuell stünden, wie sie mit künstlerischen Mitteln auf Welt reagieren. Frieder Falk zum Beispiel klebt Holzleisten zu großen, schalenförmigen Gebilden oder Wellen. Er schafft Raum. Seine Formen rufen nach räumlicher Resonanz. Sie spielen mit der Möglichkeit. Wie Bukowksi mithilfe weniger, den Gedanken veranschaulichender Gesten erklärt. Ganz ähnlich geht es bei einem Bagger. Der Hochschullehrer rät zum genauen Hinschauen. Die Maschine in einer Video-Arbeit rupft überraschend behutsam Elemente aus einem Abbruch-Haus. Und eben diese Behutsamkeit, so berichtet einer der Teilnehmer, sei offenbar typisch fürs Abbruchwesen. Denn nach der ersten Begegnung mit dem Video sei er beim nach Hause gehen an einer Baustelle vorbeigekommen. Auch dort: das vorsichtige Aufklauben, das fast zärtliche Sortieren von Abbruch-Material. Offenbar hat der Künstler eine Art Ur-Szene erfasst. Ur-Szenen, Ur-Bilder, Ur-Situationen – wie die Kuh, wie die Schale aber passen immer zusammen, funktionieren – bei aller Unterschiedlichkeit.