Markdorf Ausstellung im Rathaus: Ensisheimer Künstler stützen Städtepartnerschaft

Künstler aus Markdorfs Partnerstadt Ensisheim stellen noch bis zum 15. September ihre Werke im Rathaus in Markdorf aus. Bürgermeister Georg Riedmann würdigte das kreative Engagement der Markdorfer und Ensisheimer Künstler, die einen regen Austausch pflegen.

Die Premiere war vor 14 Jahren. 2003 haben die Künstler des "Club des artistes d'Ensisheim", des "Clubs Ensisheimer Künstler", einer "Verbindung Passionierter", wie es auf der Internetseite der Vereinigung von Malern, Zeichnern, Bildhauern und Intarsienkünstlern heißt, erstmals Arbeiten von sich im Markdorfer Rathaus ausgestellt. Seither wiederholen sich diese Ausstellungen. Im Abstand von wenigen Jahren zeigen die Ensisheimer Künstler immer wieder Bilder, Einlegearbeiten und Skulpturen in den Fluren der Stadtverwaltung, während die Künstler des Kreises "Markdorfer Malerinnen und Maler" im Gegenzug ihre Werke in Ensisheim präsentieren. Seit Freitag stellen insgesamt 20 Kunstschaffende aus der französischen Partnerstadt Markdorfs im Rathaus aus.

"Schon wieder sind vier Jahre vorbei", begann Jean-Michel Schmitt, Präsident des Ensisheimer Kunstvereins, seine Begrüßungsrede anlässlich der Vernissage. Der Titel der neuerlichen Ausstellung lautet "Regenbogen". Ein überaus symbolträchtiges Motto, wie Präsident Schmitt unterstrich. Das optische Phänomen sei mit vielerlei positiven Vorstellungen verbunden. In der aktuellen "Regenbogen"-Ausstellung im Rathaus stehe der Regenbogen auch "für die enge Verbindung von Markdorf und Ensisheim".

Gruppen pflegen Austausch

Bürgermeister Georg Riedmann hatte sich zuvor an die Gäste aus Frankreich gewandt, um ihnen – ebenso wie den "Markdorfer Malerinnen und Malern" – ausdrücklich seinen Dank auszusprechen. "Sie können sehr stolz sein" auf jenen Beitrag, den beide Künstlergruppen für die Partnerschaft von Ensisheim und Markdorf leisteten. Sowohl die Verwaltungen der beiden Städte als auch deren politische Gremien könnten lediglich gute Absichten erklären. Doch mit Leben erfüllen müssten die Bürger die beschlossenen Städtepartnerschaften. Und zweifelsohne gehörten der "Club des artistes d'Ensisheim" und die "Markdorfer Malerinnen und Maler" zu jenen Gruppierungen, die die Freundschaft der Partner hie wie dort durch ihren regelmäßigen Austausch pflegten, sagte Riedmann.

Erika Streif, die Sprecherin und maßgebliche Organisatorin in den Reihen der Markdorfer Künstler, erinnerte in diesem Zusammenhang an den im Februar verstorbenen Edwin Röttele, der "den Grundstein gelegt hat" für die nun schon Jahrzehnte währende Künstlerfreundschaft.

Bürgermeister Riedmann äußerste seine Hoffnung, "dass ihre großartige Kunst", so wandte er sich an die Ensisheimer, "in wenigen Jahren in angemesseneren Räumlichkeiten präsentiert werden kann". Er wünsche sich einen großzügiger geschnittenen Raum, auch bessere Lichtverhältnisse, damit die Bilder und Skulpturen besser zur Geltung kämen. Gleichwohl würdigte Riedmann die besondere Wirkung der Kunstwerke im jetzigen Rathaus: "Die Markdorfer begegnen ihnen, wenn sie ihren Ausweis verlängern lassen wollen oder Anträge abgeben möchten.

" Dies sei eine beglückende Erfahrung. Ebenso beglückend wie die Musik des aus Lisa Marie Lebherz, Johanna Dohon und Louis Werner bestehenden Gitarren-Trios von der Musikschule.

Die Ausstellung

An der "Regenbogen"-Ausstellung im Markdorfer Rathaus mit zahlreichen Werken aus Ensisheim sind folgende Künstler beteiligt: Hedy Adriaansz, Jean Michel Albarracin, Suzanne Amadio, Michel Antoinet, Duilio Gerometta, Sandrine Huentz, Antoine Iltis, Christian Iltis, Dany Kutermak, Christiane Maire, Dominique Papirer, Nicolle Richard, Marie Claire Rusch, Jean-Michel Schmitt, Suzanne Schmitt, Elodie Sommerhalter, Jean François Sommerhalter, Jean Paul Schwey, Carine Urbani und Léna Urbani. Ausgestellt werden Porträts, Landschaftsbilder, Stadtansichten und Blumenbilder in Öl, Acryl und Holz, außerdem aber auch Skulpturen. Die Ausstellung ist noch bis zum 15. September während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.