Markdorf Ausstellung "Eins plus neun" in der Stadtgalerie eröffnet

Ausstellung "Eins plus neun" in der Stadtgalerie eröffnet

Jo Bukowski und Schüler stellen ihre Exponate in Markdorf aus. Bei der Vernissage interessieren sich viele Besucher für die Kunstwerke

Markdorf – Perdita Rösch hatte mehr angekündigt. Wie viel mehr ihnen begegnen würde, das sollte den Besuchern der Vernissage zur Ausstellung "Eins plus neun" in der Stadtgalerie aufgehen. Im Verlaufe des Abends, der so gut besucht war, dass Kunstwissenschaftlerin Rösch ihr Einführungs-Konzept doch noch hatte umstellen müssen. Anbetrachts der – freilich vom MArkdorfer Kunstverein angekündigten – Besucherfülle, verzichtete Rösch auf den ursprünglich geplanten Gang von Bild zu Bild zu Skulptur, zu Projektions-Bildschirm – und projizierte die von ihr ausgewählten Arbeiten kurzerhand auf eine Leinwand. Vor der neun der zehn Ausstellenden je eine Arbeit eines Mitausstellers erläuterten. Erklärten, warum sie sie gerade diese Radierung, diese Skulptur, dieses Gemälde ausgewählt hatten. Nebeneffekt dieses Verfahrens: "Sie erfahren auch viel über denjenigen, der ihnen die Arbeit vorstellt", erklärte Perdita Rösch.

Bürgermeister Georg Riedmann war sichtlich begeistert – von dieser besonderen, vor allem abwechslungsreichen Methode, in eine Ausstellung einzuführen. Statt der üblichen überaus gebildeten Erläuterungen bekamen die Zuhörer kurze überaus prägnante Anmerkungen. Die neun Kurz-Skizzen vergingen im Nu, verrieten auch manches über die Art, wie junge, zum Teil auch nicht mehr ganz so junge Künstler auf die Welt, die Kunst, auf sich und auf andere Künstler blicken. Christina Weyda etwa schätzt an Armin Burghagens filigranen Arbeiten, "wie die auf spielerisch anmutige Weise ganze Welten entwerfen".

Und Armin Burghagen beeindruckt die "brachiale Kraft, mit der Christina Weyda ihre Radiernadel durchs Metall furcht, um dort ausdrucksstarke Linien einzugraben. Harald Hoppe bewundert die Lebendigkeit von Renate Gries-Fachbachs Malerei. Da tanzen, springen Menschen aus der Leinwand, aus dem darauf verwirbelnden Hintergrund. Und Thomas Jutz greift die Ahnung auf, die Harald Hoppes Marschkolonnen vermitteln. Harmlose Tanz-Mädchen werden hier womöglich bedrohlich – demnächst, wenn sie bloß allen Takts zur falschen Melodie losmarschieren sollen. Diese wenigen Bemerkungen sollen genügen. Sie bezeugen eine große Aufmerksamkeit, das genaue Hinschauen außerdem.

Ob diese Kunst des Betrachtens ausschließlich Gabe, nur einem mitgegebenen Talent geschuldet ist – neben dem anderen, dem Talent zur künstlerischen Produktion – das war denn auch die Frage, die sowohl die Laudatorin wie auch die übrigen Vernissageredner beschäftigt hat. Ums kurz zu fassen: Man war sich einig darin. Die Begegnung mit Jo Bukowki, dem Lehrer an den verschiedenen Hochschulen, von denen die neun Künstlerinnen und Künstler kommen, diese Begegnung hat sicherlich ihren Teil bewirkt. Ein Kernpunkt von Jo Bukowskis künstlerischer Arbeit scheint das Suchen zu sein. Jedenfalls ließ sich dieser Eindruck aus Perdita Röschs Ausführungen gewinnen. Sie schilderte Bukowksi als einen Künstler, der sich nicht so leicht zufrieden gibt. Der neue Wege sucht, und zu dessen Themen das Gegenüber unterschiedlicher Positionen, aber auch das Verbindende, das Überbrückende gehört. Beim Hochschullehrer begegnet das Suchen erneut. Zumal Professor Bukowskis Methode offensichtlich darin besteht: jeden, jede seiner Schüler nach erster Orientierungshilfe eigene Wege suchen zu lassen.

Was Bernhard Oßwald, der nicht nur Vorsitzender des Kunstvereins ist, sondern in seiner Hauptberufung Pädagoge, zu einigem Lob für den Hochschullehrer Bukowki bewegt hat. In welcher Dosis die Anleitung durch den Lehrer zu verabreichen ist, das lässt sich laut Oßwald indessen ebenso wenig ergründen, wie der Anteil des Lehrers am künstlerischen Erfolg seiner Schüler auf dem Kunstmark.

Eine Ungewissheit, die sich auch woanders einstellt. Zum Beispiel bei der musikalischen Begleitung der Vernissage. Wie viel die gelungene Programmauswahl von Andrea Ringendahl (Klavier) und Ulrich Frey (Querflöte) zur gelösten Stimmung des Abends beitrug lässt sich ebenso schwer einschätzen wie der Beitrag des ausgeschenkten Weines oder der vom Kunstverein vorbereiteten Häppchen.

Titel Info

Text Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus