Markdorf Ausstellung "Eins plus neun": In der Eigenständig verbunden

Ausstellung "Eins plus neun": In der Eigenständig verbunden

Zehn Künstler stellen ihre Werke in der Stadtgalerie aus. Der Kunstverein Markdorf lädt zu der Ausstellung, in der der Maler und Hochschullehrer Jo Bukowski gemeinsam mit seinen Schülern ganz unterschiedliche Werke zeigt.

Skeptisch blickende Knappen mit blinkenden Tuben, Trompeten und Posaunen – außerdem verdrossen dreinschauende Schützen, fast so missmutig wirkend wie die kurz berockten Tanz-Mariechen mit ihren Dreispitzen auf dem Kopf. Alles zu sehen auf Fotos, die Harald Hoppe aufgenommen hat. Andere Aufnahmen kommen von Johanna Schlenk. Sie lichtete Nackte ab – nicht blank mit bloßer Haut, sondern mit Projektionen drauf. Aufnahmen, die die Körper wie Malgründe wirken lassen. Fotorealistisch malt Renate Gries-Fahrbach. Zum Beispiel einen jungen Mann, der springt oder tanzt, umgeben von roten Farb-Schlieren. Ebenfalls figürlich, doch schon nicht mehr stofflich korrekt malt Thomas Jutz seine Gestalten.

Andere radieren, mal filigran, mal mit starker Linie. Wieder andere fügen schmale Holz-Riemen zu großen Schalen, empor-wellenden Skulpturen. Oder sie filmen Abrissbagger bei ihrem zerstörerischen Geschäft. Oder sie schneiden wie Hellen Fellner Ranken, Ornamente in ordinäre Wellpappe. Das Spektrum ist breit – sehr breit sogar. Das Spektrum jener zehn Künstler, die am Freitagabend zur Vernissage ihrer Ausstellung in der Markdorfer Stadtgalerie einladen.

"Eins plus neun" heißt die Ausstellung. Mit Bedacht, denn hinter dem zahlenspielerischen Titel verbirgt sich ein besonderes Konzept. Ersonnen hat es Jo Bukowski, der Maler und Hochschullehrer, der bereits vor zwei Jahren in der Stadtgalerie ausgestellt hat – zusammen mit der Bildhauerin Herta Seibt de Zinser. "Ursprünglich wollte ich eine Ausstellung gemeinsam mit einem Kollegen", erklärte Kunst-Professor Bukowksi beim Pressetermin am gestrigen Mittwochnachmittag. Daraus sei nichts geworden, so bedauert er. Stattdessen konnte er neun seiner Schüler zu einer Gruppenausstellung bewegen. "Keine gewöhnliche Gruppenausstellung", wie der Hochschullehrer betont. Üblicherweise nämlich begegne das Publikum gänzlich unverbundenen Arbeiten. Einzige Klammer sei der sie einrahmende Raum. Demgegenüber stehe hinter "Eins plus neun", dass es einen gemeinsamen Impuls gibt, ausgelöst durch die Begegnung der neun Schüler mit ihrem Lehrer und dessen künstlerischem Werk, mit Jo Bukowski.

Anschließend sind alle Studenten indes ihren eigenen künstlerischen Weg gegangen. "Jeder hat seine eigene ganz spezielle Entwicklung – und zeigt seine ganz eigene künstlerische Position", erläuterte Jo Bukowski. Der übrigens zunächst keine Werkauswahl getroffen hat. Kriterium dafür, wenn er zu "Eins plus neun" einlud, war die Person und wer die spannendste Entwicklung gezeigt hatte. Die Auswahl der Arbeiten geschah dann gemeinsam mit der Kunstwissenschaftlerin Perdita Rösch. Sie wird am Freitagabend auch in die Ausstellung einführen. Und das wiederum auf besondere Weise. Je zwei der ausstellenden Künstler werden sich zu ihren Bildern, Filmen, Fotos, Plastiken gegenseitig befragen. Der Maler und Hochschullehrer Jo Bukowski verspricht, dass alle zehn zu sehenden Positionen der Künstler in einer nachvollziehbaren Beziehung zueinanderstehen. "Nur nimmt die jeder anders wahr." Dies mache Ausstellung nur noch spannender, verspricht Bukowski.

Kunst-Professor Jo Bukowski, der an der Alanus Hochschule Alfter (bei Bonn), an der Kunstakademie Reichenhall und der Freien Kunstakademie Augsburg lehrt, stellt in der Markdorfer Stadtgalerie gemeinsam mit neun von seinen rund 80 Schüler aus. Zu sehen in der Stadtgalerie sind: Armin Burghagen, Frieder Falk, Helen Fellner, Renate Gries-Fahrbach, Harald Hoppe, Thomas Juz, Johanna Schlenk, Tania Strickrodt und Christina Weyda. Die Ausstellung "Eins plus neun" ist von Freitag, 17. Februar, bis zum 31. März zu sehen. Die Vernissage beginnt am Freitag um 20 Uhr.