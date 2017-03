Markdorf Ausnahme-Organist Eberhard Lauer spielt in Markdorf

Der Förderverein Kirchenmusik St. Nikolaus in Markdorf hat für sein nächstes Konzert am Sonntag, 26. März, einen Ausnahme-Organisten gewonnen: EberhardLauer aus Hamburg spielt. Er ist dem Markdorfer Kirchenmusiker Christian Ringendahl gut bekannt: Lauer bereitete Ringendahl nach dessen Abitur auf die Aufnahmeprüfung an der Aachener Hochschule für Kirchenmusik vor.

Markdorf (büj) Die Organisatoren der Orgel- beziehungsweise Orgelplus-Konzerte in St. Nikolaus, Markdorfs katholischer Hauptkirche, laden weiterhin die Großen der Szene ein. Jene Organisten, die, hätten sie sich nicht auf das geistliche Fach der Musik verlegt, zweifelsohne als Stars gefeiert würden. So aber sind ihre Namen nur ein paar wenigen Kennern der Szene vertraut.

Wie zum Beispiel Christian Ringendahl, dem katholischen Kirchenmusiker der Gehrenbergstadt. Er ist selbst ein vielerorts gern gesehener und ebenso gern gehörter Orgelspieler mit großer Konzerterfahrung im In- und Ausland. Er pflegt die Kontakte und er knüpft immer wieder neue Verbindungen – dies in seiner Funktion als der musikalische Leiter des Markdorfer Fördervereins Kirchenmusik St. Nikolaus.

Mit Eberhard Lauer konnte der Förderverein wieder einen großen Virtuosen für seine Konzertreihe gewinnen. Lauer ist Dom-Organist am Hamburger Mariendom, außerdem Kirchenmusikdirektor in der Hansestadt und Professor an der Musikhochschule Lübeck, wo er die Orgelklasse leitet. Christian Ringendahl kennt Lauer schon sehr lange. Denn Lauer hatte ihn nach dem Abitur auf das Vorspielen für die Aufnahme an der Aachener Hochschule für Kirchenmusik vorbereitet. Hier hatte Eberhard Lauer selbst studiert und galt als Ausnahmetalent. Er überflügelte außer seinen Kommilitonen auch noch seine Professoren, blickt Christian Ringendahl auf seinen damaligen Lehrer zurück.

Mit Johann Sebastian Bachs "Fantasia und Fuge in g" habe sich Eberhard Lauer am Sonntag gewissermaßen ein ganzes Gebirge vorgenommen. "Das gehört zum Schwersten von Bach", erklärt Ringendahl – entfalte aber eine grandiose Wirkung. Gespannt ist der Kirchenmusiker aus Markdorf auch darauf, wie Lauer die Fantasie von César Franck interpretieren wird. Und mit der Orgelbearbeitung von Modest Mussorgskys "Bildern einer Ausstellung" habe der Virtuose aus Hamburg sich eine der wenigen Adaptionen ausgewählt, die auch Christian Ringendahl überzeugen. Der blickt sonst mit einer gewissen Skepsis auf Orgelbearbeitungen. Er sei sehr gespannt auf das Lauer-Konzert. "Schließlich gehört Lauer zu dem Dutzend Ausnahmetalenten, die wir in ganz Europa haben."

Das Konzert in der St.-Nikolaus-Kirchebeginnt am Sonntag, 26. März, um 18 Uhr.