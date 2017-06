Markdorf Ausflug ins Wiest-Museum: Wie Ferienspiele für Erwachsene

Der Touristische Arbeitskreis Bermatingen lädt bei der "Kleinen Abendwanderung" zum Besuch der privaten Sammlung von Karl Wiest in Ittendorf ein. Dabei gibt es Einiges zu bestaunen, von der Kaffeemühle bis zum Mähgerät.

Zu einer "Kleinen Abendwanderung" von Ahausen zum Privatmuseum von Karl Wiest hatte der Touristische Arbeitskreis Bermatingen eingeladen. Rund 20 Teilnehmer nutzten die "Ferienspiele für Erwachsene", wie Sarah Berenbold vom touristischen Arbeitskreis den Ausflug scherzhaft bezeichnete, um Exponate von Schreibmaschinen bis zu Mähgeräten und unzähligen landwirtschaftlichen Geräten zu betrachten. Karl Wiest zeigte seine Sammlung, die er in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut hat.

Bereits der Beginn der Abendwanderung stimmte die Teilnehmer auf Historisches ein: Ausgehend vom Ortsausgang Ahausen wurden sie von Peter Stegmaier nach Ittendorf geführt. Dabei machte Stegmaier beispielsweise Halt, um aus einem Buch des Nobelpreisträgers Hermann Hesse zu zitieren, der 1911 eine Fahrt mit dem Luftschiff beschrieben hatte. Und passend zu den Ausführungen zog ein Zeppelin Neuer Technologie (NT) in einiger Entfernung an den Wanderern vorüber. Nachdem die Gruppe die Landstraße passiert hatte, ging es ein Stück weit den Jakobsweg entlang, vorbei am Bürgerhaus Ittendorf zum Anwesen von Karl Wiest.

Dekorativ zeugen schon am Eingang drei alte Traktoren davon, was das Privatmuseum zu bieten hat. Dabei handelte es sich um ein Lanz-Bulldog aus dem Jahre 1954 mit einem Einzylinder-Motor und 12 Pferdestärken sowie ein Deutz D 30 aus dem Jahre 1960 und ein weiterer Deutz-Schlepper von 1954. Karl Wiests Bruder Josef erklärt die Details zu den restaurierten Maschinen. Sarah Berenbold vom touristischen Arbeitskreis begrüßte die Wanderer vor dem Museum und stellt fest, dass ausschließlich alteingesessene Bermatinger mitgekommen waren.

"Natürlich sind unsere Aktivitäten nicht nur für Touristen und Gäste, sondern für alle – auch Einheimische." Daher würden die Unternehmungen auch Ferienspiele für Erwachsene genannt.

Karl Wiest stellte anschließend sein Museum vor, für das er ein eigenes Gebäude in Holzständertechnik errichtet hat. "Ich habe vor vielleicht 20 oder 25 Jahren angefangen, verschiedene Dinge zu sammeln", erklärte er. Anfangs sei es überwiegend um Gegenstände des bäuerlichen Handwerks gegangen. Das hing mit der elterlichen Landwirtschaft zusammen: Die Exponate waren zu schade zum Wegwerfen. Dann kamen Stücke aus Schrottsammlungen der Feuerwehr und des Musikvereins hinzu. Und bevor Sachen auf dem Sperrmüll landeten, wenn Landwirte in Ittendorf ihren Hof aufgegeben hatten, wanderten sie in die Sammlung.

Beim Betreten des Museums scheinen die vielen Einzelstücke ihre Betrachter fast zu erschlagen. Wer sich aber die einzelnen Exponate anschaut und Wiest zu jedem Stück noch eine kleine Geschichte erzählen hört, erkennt den wirklichen Wert der vielseitigen Sammlung. Da geht es von Schreibmaschinen über Kaffeemühlen, Kinderwagen, Wärmflaschen und Fleischwölfe bis hin zu Mähgeräten und unzähligen landwirtschaftlichen Geräten bis hin zum kompakten Amboss. Unter den vielen Raritäten ist auch eine Stechuhr der Firma Dornier aus den 1950er- oder 1960er-Jahren mit Original Dornier-Stechkarten. Hier kann man sich gewiss stundenlang beschäftigen und findet immer wieder etwas Neues. Und besonders froh ist Karl Wiest, dass sich seine Kinder und selbst Enkel für das Museum interessieren, so dass der Fortbestand wohl gesichert ist.

Das Museum

Im privaten Museum von Karl Wiest in Markdorfs Ortsteil Ittendorf gibt es eine Ausstellung landwirtschaftlicher Gegenstände, Haushaltsgerätschaften und weit darüber hinaus aus verschiedenen Jahrzehnten. Auch Kurioses wie ein altes Geschirr für Zugtiere von Kutschen ist darunter: Dessen Waage ist mit Federn ausgestattet, damit die Kutsche ruckfrei losfährt. Oder ein Kerzenhalter mit Kardanaufhängung, damit kein Wachs in der Schräglage herunterläuft. Besichtigen kann man das Museum nach Voranmeldung unter Telefon 0 75 44/67 14, wenn Karl Wiest zuhause ist.