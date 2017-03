Markdorf Augenmerk auf Jugend und Qualität

Der Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr Markdorf will sich weiterentwickeln.

Alle Zeichen stehen auf Zukunft, auf weitere Verbesserung der Qualität und auf Jugendwerbung und -förderung: "Mir liegt viel daran, dass der Spielmanns- und Fanfarenzug die nächsten 20 Jahre Bestand hat", sagte Tambourmajor Siegfried Amann bei der Jahresversammlung im Feuerwehrhaus. Er ist selbst 20 Jahre im Amt und hat seither das stetig wachsende Niveau mit unterstützt. Das "fehlende gewisse Etwas" soll ein Gesamtausbilder richten, außerdem ergonomisch jugendgerechte Trommeln erworben werden. Sie sind im Budget, obwohl es 2016 ein Minus gab, wie Kassiererin Sandra Baur-Weimer nach der Übersicht berichtete.

Mit dem Engagement ist auch Geschäftsführerin Luisa Haberstroh zufrieden. Beruflich bedingt gibt sie ihr Amt auf. Georg Willmann führt nun den Verein kommissarisch und stellt sich 2018 zur Wahl. Schriftführerin Nicole Bodenmüller erinnerte an die Auftritte und die Konzertreise nach Salzburg. 34 Aktive und vier Auszubildende in den Registern Trommeln und Fanfaren spielten bei 12 Anlässen und trafen sich acht Mal zu geselligen Anlässen. Mathias Brutsch, stellvertretender Tambourmajor, freute sich über zwei Azubis bei der Fanfare, Amann über drei acht- bis zehnjährige Trommler, deren sehr unterstützende Eltern und die Bereitschaft eines Mädchens, Lyra zu spielen. Besonders die Auftritte in Überlingen beim Promenadenkonzert und in Salzburg seien gelungen. Die nächste Konzertreise soll intern organisiert nach London führen.

Der Verein lotet aus, ob er Mitglied beim Blasmusikverband Bodenseekreis werden möchte und erwähnte eine womöglich baldige Ausstattung der Uniformen mit "Schwalbennester"-Schulterklappen. Brutsch ehrte treue Mitglieder. Nadine Amann ist seit zehn Jahren dabei und Leistungsträgerin bei den Flöten. Martina Wegmann wird als "hochflexible" Trommlerin an der Tenor- oder Großen Trommel geschätzt und ist seit 20 Jahren aktiv. Zudem ist sie für die Kleiderkammer zuständig und Ausschussmitglied. Gesamtkommandant Daniel Kneule sicherte die Unterstützung der Feuerwehr zu und lobte die gute Zusammenarbeit. Kreisstabsführer Jürgen Rick hob das "gigantische Klangvolumen" des Vereins hervor und kündigte einen D1-Kurs im Herbst an.