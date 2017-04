Markdorf Auftritt in der Mittleren Kaplanai: Gospelklänge mit Gänsehaut-Garantie

Der gebürtige Markdorfer Carl Mager gibt ein Benefizkonzert für die Mittlere Kaplanei mit seinem 18-köpfigen Vokalensemble New Spirit Gospel Choir.

Linz, Belfast, Mailand sogar Philadelphia, New Jersey und New York – sie sind schon an vielen Orten aufgetreten. Und überall war das Publikum begeistert.

So berichtet Claus Mager, der Schlagzeuger des New Spirit Gospel Choir aus Wiesbaden. Mager, ein gebürtiger Markdorfer und auch aufgewachsen in der Gehrenbergstadt, begleitet das 18-köpfige Vokalensemble bereits seit gut anderthalb Jahrzehnten. Zum 20-jährigen Bestehen des New Spirit Gospel Choir hat er den Chor und seine beiden Instrumental-Kollegen an Klavier und Bass zu einer Reise an den Bodensee überreden können. Genauer: zu einem Auftritt in der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche, wo der "Bauförderverein Mittlere Kaplanei" am Freitag, dem 26. Mai, ein Benefiz-Konzert mit dem "New Spirit Gospel Choir" veranstalten wird.

Claus Mager hat die Verbindung in seine alte Heimatstadt nie abgebrochen. Nach wie vor ist er eng befreundet mit Manfred Lorenz, Trompeter in der "Do X Memorial Big Band" und außerdem auch stellvertretender Vorsitzender des Baufördervereins. So musste die Idee zum Benefizkonzert zwangsläufig irgendwann geboren werden.

Doch will der Schlagzeuger mit dem Konzert in der Mittleren Kaplanai auch etwas mitteilen: "Für mich ist das auch ein Stück weit Dankeschön sagen", erklärt Carl Mager. Schließlich habe er sich als Teenager im Ministranten-Keller der Mittleren Kaplanei seine ersten schlagzeugerischen Sporen verdient. Das war in den frühen 1970er-Jahren. Und das war in einer Phase, in der das Neue Geistliche Lied den kirchenmusikalischen Aufbruch wagte. In der man Musicals und Pop-Oratorien aufführte. Auch fanden in der Zeit Jazz, Pop, Folklore Einzug erstmals Einzug in die Chorräume. In denen ganz andere Rhythmen erklangen als in der altvertrauten Kirchenmusik. "Wir haben damals mit Roland Neubert und Walter Rotmund zusammengespielt", erinnert sich Mager an seine Zeit in der Mittleren Kaplanei.

Über den New Spirit Gospel Choir sagt Claus Mager: "Bei jedem Auftritt ist Gänsehaut garantiert." Die Gospels, die Spirituals des Chors aus dem Rheinhessischen würden stets mit so viel Hingabe gesungen, dass ihm, dem Schlagzeuger hinter seinen Trommeln, oftmals die Tränen kommen.

Das Benefizkonzert für die Mittlere Kaplanei findet am 26. Mai in St. Nikolaus statt. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.