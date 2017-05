Markdorf Aufbruchstimmung beim Roten Kreuz

Die neue Führungsmannschaft beim DRK-Ortsverein ist voller Tatendrang. Martha Birkle wird zur Ehrenvorsitzenden ernannt.

Markdorf – Vor einem Jahr schien der Markdorfer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kurz vor dem Aus zu stehen. Bei der jüngsten Hauptversammlung konnte Bürgermeister Georg Riedmann, der zeitgleich Vorsitzender des Ortsvereins ist, Entwarnung geben. "Wir haben in diesem einen Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht", freute sich Riedmann. Es sei gelungen, mit einer Arbeitsgruppe intensiv an einer neuen Struktur zu arbeiten und sich im Vorstand neu aufzustellen, erklärte Riedmann. Es sei ihm von Berufswegen nicht möglich, sich als Vorsitzender mit voller Energie für das DRK einzusetzen. Daher sei er froh, nun eine gute Mannschaft hinter sich zu wissen.

Für Martha Birkle gab es an diesem Abend eine große Überraschung: Die 82-Jährige, seit 20 Jahren stellvertretende Vorsitzende, wurde von den Mitgliedern einstimmig zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Sie wird künftig in dieser Funktion als beratendes Mitglied im Vorstand vertreten sein.

Im Anschluss präsentierte Riedmann seine neue Führungsmannschaft, diese wurde bei den Wahlen von den Mitgliedern bestätigt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Silke Uhl. Bereitschaftsführer Martin Denkert und Bereitschaftsführerin Elisabeth Eckert-von Landenberg wurden jeweils in ihren Ämter bestätigt. Als neuer stellvertretender Bereitschaftsführer bekam Jens Wawerla einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Ebenso einstimmig wurden Petra Ludwig zur Schriftführerin und Arne Sauer zum Zeugwart gewählt.

Bereitschaftsführer Martin Denkert verwies auf ein intensives Vereinsjahr, das in 565 Sanitätsstunden, Arbeitsleistungen von 71 Stunden bei der DRK-Schnelleinsatzgruppe (SEG) sowie 91 Stunden bei sonstigen Diensten aufgeschlüsselt wurde. Brigitte Villing vermeldete als Verantwortliche der Blutspendetermine positive Zahlen. Bei drei Blutspendeterminen in Markdorf seien insgesamt 771 Blutkonserven zustande gekommen, so Villing.

Lob gab es für Elisabeth Eckert-von Landenberg, die eine gute Jugendarbeit leistet und es geschafft hat, wieder eine Jugendgruppe auf die Beine zu stellen. Großen Respekt zollte Riedmann dem Bereitschaftsführer Martin Denkert, der eine grandiose Arbeit geleistet habe, um den DRK Ortsverein aufrechtzuerhalten. "Ich bin mir nicht sicher, ob es diesen Ortsverein ohne Ihren großen Einsatz noch gäbe", so Riedmann. Den gleichen Dank gab es von Elisabeth Eckert-von Landenberg an ihren Kameraden. "Was du nahezu alleine geleistet hast, ist mit Geld nicht aufzuwiegen", so die Bereitschaftsführerin, die als kleines Dankeschön ein Geschenk übergab.

Joachim Kruschwitz gratulierte in seiner Funktion als DRK-Kreisvorsitzender der neuen Führungsmannschaft und gab einen Einblick in die Arbeit des Kreisverbandes.

Zur Person

Martha Birkle nahm 1953 als 18-Jährige an einem Erste-Hilfe-Kurs beim Markdorfer DRK-Ortsverein teil. Der Kurs und die Kameradschaft gefielen ihr so gut, dass sie Mitglied wurde. Die 82-Jährige ist somit seit 64 Jahren aktives Mitglied im DRK, davon war sie 20 Jahre lang stellvertretende Vorsitzende. Nach ihrem Beitritt beim Roten Kreuz bildete sie sich zur Schwesternhelferin weiter. Später folgte die Ausbildung zur Krankenschwester. Für die Sozialstation Markdorf war sie bis zu ihrem Ruhestand 35 Jahre als Krankenschwester tätig. Für ihre Verdienste um das DRK Markdorf wurde Martha Birkle bei der Hauptversammlung einstimmig zur Ehrenvorsitzende ernannt. Die Ernennung zur Ehrenvorsitzende ist bis dato einmalig in der Vereinsgeschichte. (ala)