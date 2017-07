Markdorf Auf der Suche nach dem großen Wurf

Kontroverse Diskussion um die Rathausareal-Neuplanung im Markdorfer Gemeinderat: Zum jetzigen Planungsstand fehlt vielen Stadträten noch der gewünschte Attraktor zur Innenstadt-Belebung

Markdorf – Eine dreiviertel Stunde hat der Gemeinderat am Dienstagabend über die weitere Rathausareal-Planung diskutiert, teils kontrovers und teils auch mit sehr kritischen Beiträgen am bisherigen Verlauf der Planungen. Dennoch erhielt die Verwaltung am Ende eine Mehrheit für die von ihr gewünschte Supermarkt-Sondierung (6 Gegenstimmen, eine Enthaltung) und für eine Hotel-Studie (zwei Enthaltungen). So äußerten sich die Räte:

"Sehr skeptisch" sei er in punkto Hotel, so CDU-Rat Alfons Viellieber: "Wir wollten einen Attraktor für das Rathausareal, aber ist ein Hotel ein Attraktor?" Deshalb sei die externe Studie wichtig. "Wir waren schon mal viel weiter und sind jetzt wieder am Standpunkt null", kritisierte SPD-Chef Uwe Achilles. Er könne sich keinen "Hotel-Klotz" vorstellen. "Wie weit müssen wir uns verbiegen, um die Refinanzierung zu ermöglichen?", fragte er. Er sehe weder in Hotel noch Supermarkt den gewünschten Frequenzbringer für die Altstadt. "Städtebaulich in diesem Bereich nicht vorstellbar", lautete sein Urteil. Hart ins Gericht mit den drei Testentwürfen des Büro Baldauf ging Christiane Oßwald (UWG): "Ich war schon damals enttäuscht von den Vorschlägen." Die Baldauf-Entwürfe hatten Wohnen, Markt und Pflegewohnen und Markt und Pflegeheim vorgeschlagen. Enttäuscht sei sie vor allem, weil von nirgendwoher eine kreative Idee komme.

Am liebsten würde sie die komplette Planung nochmals öffnen lassen, nach einer Alternative mit "Event-Charakter" suchen (sie führte als Beispiel eine Indoor-Sport- oder Kinderspielhalle an) und sich nochmals genügend Zeit geben.mochte das so nicht stehen lassen. Ihm sei die Diskussion schon wieder "viel zu negativ". "Wir fangen schon wieder an, alles schlecht zu machen", hielt er den Kritikern entgegen. UWG-Chefinmerkte daraufhin an, dass die Debatte zeige, dass "der große Wurf noch nicht da ist". Man müsse sich nochmals Zeit geben. Auch(CDU) warnte vor einem "Schnellschuss", sah Rat und Verwaltung aber "auf dem richtigen Weg, uns fundierte Informationen einzuholen". Den bisherigen Weg kritisierte hingegen FW-Chef: "Wir hätten diese Diskussion jetzt nicht, wenn wir uns schon früher zu den Entwürfen hätten äußern können." Deshalb sei er auch nicht zu der Bürgerveranstaltung in die Stadthalle gegangen, sondern stattdessen zum Eisessen nach Meersburg. Maßgabe sei, so Bitzenhofer, dass man einen Attraktor wolle. Das könne ein Supermarkt sein, aber auch etwas anderes. Doch für alles brauche man einen Investor, deswegen seien die Untersuchungen vonnöten.(UWG) hingegen sagte, er könne sich eine Refinanzierung mit diesen Objekten nicht vorstellen. Dann müsse man in der Tiefgarage Parkgebühren erheben. Sein Fraktionskollegeforderte "pfiffige Ideen" und pflichtete Oßwald bei. In der Diskussion "dümpele man laienhaft dahin": "Ich fühle mich da auch einfach überfordert", so Hepting. Sein Vorschlag: Sich umzuhören, ob in vergleichbaren Städten jüngst eine ähnliche Aufgabe positiv gelöst wurde und sich dies näher anzusehen. Man könne diesbezüglich den Städtetag anfragen, so Hepting.

Bürgermeister Georg Riedmann zeigte sich hierzu aufgeschlossen, betonte aber während der Diskussion mehrfach, dass jetzt noch keine Entscheidung anstünde, sondern nach wie vor in der Phase sei, sich über mögliche Nutzungen zu verständigen.

Die Hotel-Frage

Der Rat hat am Dienstagabend die Verwaltung beauftragt, eine Machbarkeitsstudie Hotel am Rathausareal in Auftrag zu geben. Darum geht es: