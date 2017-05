Markdorf Auf Einladung des VdK: Mundmaler Lars Höllerer zeigt seine Bilder

Der Sozialverband VdK zeigt im Rathaus Arbeiten des Mundmalers Lars Höllerer.

Zu seinem 70-jährigen Bestehen gönnt sich der Markdorfer Ortsverband des Sozialverbandes VdK Besonderes. Neben einer großen Feier, die am heutigen Samstag in der Stadthalle stattfindet, ist das eine Kunstausstellung des Mundmalers Lars Höllerer im Rathaus. Diese wurde am Donnerstag in Anwesenheit des in Überlingen lebenden Künstlers eröffnet.

"Zurück zu den Anfängen", ging Lars Höllerer auf den Anstoß für sein Malen ein. Hier in Markdorf, genauer: droben am Gehrenberg sei es seinerzeit passiert. Er war damals erst 21, als er mit dem Motorrad verunglückt ist – "an einer wunderschönen Stelle". Seither sitzt Lars Höllerer im Rollstuhl, vom Hals abwärts gelähmt. Aufs Malen sei er im Rahmen der Rehabilitations-Behandlungen gekommen, erklärt der Künstler, der durch die Vermittlung einer Bekannten an die Freie Kunstakademie in Uhlingen-Mühlhofen gekommen ist. Die Ausbildung dort habe ihm wichtige Impulse gegeben.

Höllerer malt mit einer kräftigen Palette. Es überwiegen leuchtende Farben. Seine Bilder vermitteln einen fröhlichen, sehr lebensbejahenden Eindruck. Da blicken große Kinderaugen, da begegnen bunte Socken in Kinderschuhen als Detail-Ausschnitte. Zu sehen sind im Rathaus jedoch auch Stadtansichten, reduziert auf intensiv-farbige Flächen. Ganz offensichtlich lehnt sich der Künstler stark an die Maler der Pop-Art an.

"Alles mit dem Mund", erklärt Lars Höllerer. Die handelsüblichen Pinsel stecken in einem Aluminium-Röhrchen, das mit Kunststoff ummantelt von seinen Zähnen und den Lippen gehalten wird. Jeder Strich, jeder Tupfer ist eine Kopfbewegung. Und: "Es braucht tatsächlich viel Übung", damit diese Art des Arbeitens zum gewünschten Ergebnis führt. Einem Ergebnis, das keineswegs auf die Beeinträchtigung des Malers schließen lässt. Lars Höllerers Bilder hängen noch bis zum 20. Mai. Und Regine Franz, Vorsitzende des Sozialverbands, hat sich in ihrer Eröffnungsrede gewünscht, dass vielleicht die eine oder andere Arbeit hängen bleiben könne – angekauft von der Stadt.