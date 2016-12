Markdorf Auf Brettern, die die Welt bedeuten

Karl Steimle wird auf der Bühne in der Mehrzweckhalle Leimbach geehrt. SÜKURIER-Gewinner werfen einen Blick hinter die Kulissen

Die einen werden vor der Vorstellung geehrt, der andere am Ende der Premiere des Theaterstücks "Zwei wie Hund und Katz", aufgeführt in der Mehrzweckhalle Leimbach. Die Rede ist von den Gewinnern der verlosten Eintrittskarten des SÜDKURIER samt VIP-Special und Sektempfang und von Karl Steimle. Mit fast 70 Jahren ist er nicht nur der älteste unter den Laienschauspielern der Theatergruppe des Bodensee-Medley-Chors, sondern auch derjenige mit den meisten gespielten Jahren auf dem imaginären Buckel. Seit sage und schreibe 30 Jahren hält der Hepbacher Senior-Lindenwirt den Brettern, die die Welt bedeuten, die Treue.

Vor Fertigstellung der Mehrzweckhalle, als es im Gasthaus Linde noch eine Bühne gab, engagierte sich Karl Steimle bis in die 1970er Jahre für die Theateraufführungen. Lange Zeit hat er dabei selbst Regie geführt und anfänglich zwei unterschiedliche Genres bedient, nämlich das Drama sowie das Lustspiel. "Die Leute wollen lieber Lustspiele sehen", war einst seine Aussage, und so ist die jährlich stattfindende Komödie des Bodensee-Medley-Chors längst fester Bestandteil des Markdorfer Jahreskreises geworden. Für dieses Engagement, vor allem aber für seinen unermüdlichen komödiantischen Eifer wurde nun am Ende der ersten von insgesamt drei Vorstellungen des Weihnachtstheaters an Karl Steimle die Ehrenurkunde zum Ehrenregisseur und Ehrenspieler verliehen.

Bescheiden ist er immer geblieben, der Hepbacher, wie man ihn kennt und wie man ihn liebt. "Morge und ibermorge brauch' i dann it nomol so a Urkunde. Bloß dass ihr's fei wissed", weiß Karl Steimle selbst bei "so ernsten Angelegenheiten" eine Pointe zu setzen.