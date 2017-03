Markdorf Auf Bernd Brielmayer folgt Florian Jehle

Bei der Hauptversammlung der Markdorfer Feuerwehrabteilung Riedheim hat es einen Wechsel an der Führungsspitze gegeben: Florian Jehle ist der neue Abteilungskommandant.

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Riedheim stand die Verabschiedung von Abteilungskommandant Bernd Brielmayer im Mittelpunkt. Nach zehn Jahren als Kommandant und sieben Jahre als stellvertretender Abteilungskommandant stellte sich Brielmayer nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Der Riedheimer Feuerwehrchef präsentierte zwei würdige Nachfolger. Florian Jehle, der bisher sein Stellvertreter war, rückt nach. Andreas Knödler ist der neue stellvertretende Abteilungskommandant. Beide wurden vom Abteilungsausschuss vorgeschlagen und in geheimer Wahl von ihren Kameraden bestätigt. Ebenfalls einstimmig wurde Kassierer Georg Matt für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt.

In seiner ersten Amtshandlung würdigte Florian Jehle seinen Vorgänger und ließ es sich nicht nehmen, den Werdegang von Brielmayer in den Vordergrund zu rücken. So ist Brielmayer im April 1986 der Feuerwehr Riedheim beigetreten, von 1991 bis 2000 war der Kassierer. Dann übernahm er das Amt des stellvertretenden Kommandanten und seit 2007 war er Abteilungskommandant. Unter seiner Regie wurde das alte Feuerwehrhaus in Hepbach saniert und aktuell die Sanierung und der Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Leimbach vorgenommen. Jehle zählte noch viele weitere Tätigkeiten auf und brauchte dazu einen langen Atem. Ortsvorsteher Hubert Roth, Bürgermeister Georg Riedmann sowie der Markdorfer Gesamtkommandant Daniel Kneule hoben in ihren Ansprachen ebenso die Verdienste von Bernd Brielmayer hervor und sparten nicht mit Lob. In der Amtszeit von Brielmayer ist die Mannschaftsstärke auf 41 aktive Wehrleute gestiegen, lobte Kneule.

"Sie sind garantiert der einzige Abteilungskommandant im gesamten Land, der von sich behaupten kann, dass er königliche Mitglieder in seinen Reihen hat", erklärte Riedmann mit der Anspielung auf die Apfelkönigin Sabrina Heiß sowie Apfelprinzessin Lisa Brielmayer, die sich beide in der Riedheimer Wehr engagieren.

Bevor Brielmayer sein Amt abgab, ließ er das Jahr Revue geschehen. Die Wehr hat 13 Einsätze absolviert und insgesamt 1674 Arbeitsstunden geleistet, darunter auch Brandschutzwachen bei Veranstaltungen im Ortsteil Riedheim. Bei den Schrottsammlung wurden 120 Tonnen eingesammelt. Beim Stadtfest wurde mit dem Betreiben der Laube finanziell das zweitbeste Ergebnis seit neun Jahren eingefahren. Brielmayer verwies auf die nächste Schrottsammlung im Stadtteil Riedheim, die am Samstag, 1. April stattfindet.

Glückwünsche gab es bei der Hauptversammlung an die beförderten Wehrleute: Christian Beran zum Feuerwehrmann, Alexander Heiß zum Löschmeister und Alexander Knödler zum Oberlöschmeister. Beglückwünscht wurden auch Sabrina Heiß und Dominik Sauermann, die beide das silberne Leistungsabzeichen bestanden haben. Als neue Feuerwehrmitglieder wurden Torben Felder und Markus Haupt begrüßt. Kleine Geschenke gab es für die treuen Feuerwehrkameraden Ernst Reifsteck für 40 Jahre aktiven Dienst, sowie für Florian Jehle und Bernhard Kessler für jeweils 25 Jahre Treue.

Abteilungswehr Riedheim

Die Feuerwehr Riedheim wurde im Jahr 1904 in Hepbach gegründet. Abteilungskommandant ist Florian Jehle, stellvertretender Abteilungskommandant ist Andreas Knödler. Die Abteilung besteht aus 41 Personen, davon sind vier weiblich. Die Jugendfeuerwehr setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen, in der Altersmannschaft sind zehn Kameraden. (ala)