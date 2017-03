Markdorf Auf Benno Sandkühler folgt Diana Bartosz

Im Ortschaftsrat Riedheim gibt es einen personellen Wechsel in der Umweltgruppe

Markdorf-Leimbach (ala/shn) Benno Sandkühler, langjähriges Mitglied der Umweltgruppe im Riedheimer Ortschaftsrat, zieht von Leimbach nach Markdorf und muss daher nach 13 Jahren sein Amt niederlegen. Für Sandkühler rückt die 54-jährige Erzieherin Diana Bartosz nach. Dies ist bereits die zweite Neubesetzung in der Umweltgruppe in dieser Legislaturperiode. Im Juli vergangenen Jahres war Wiltrud Bolien auf Katharina King gefolgt, die ihren Wohnsitz ebenfalls in die Kernstadt verlegt hatte.

Ortsvorsteher Hubert Roth würdigte die Verdienste von Sandkühler, der seit 2004 im Ortschaftsrat saß und auch im Gemeinderat sitzt. "Er war immer ein Pragmatiker, der sich mit großen Sachverstand eingesetzt hat", lobte Roth. Bürgermeister Georg Riedmann bedankte sich bei Sandkühler für sein kommunalpolitisches Engagement. "Es ist schade, dass Sie aus dem Ortschaftsrat ausscheiden, es freut mich aber, dass Sie sich nach Markdorf orientiert haben und uns als Stadtrat erhalten bleiben", sagte Riedmann. Benno Sandkühler erklärte, dass er die Arbeit im Ortschaftsrat immer sehr gern gemacht habe. "Im Herzen werde ich immer ein Riedheimer bleiben", so Sandkühler.

Nach der Verabschiedung folgte die Neuaufnahme von Diana Bartosz. Nachdem festgestellt wurde, dass keine Hinderungsgründe vorlagen, wurde sie von Hubert Roth vereidigt und willkommen geheißen. Bartosz ist in Riedheim aufgewachsen und lebt seit rund 20 Jahren in Leimbach. Sie ist verheiratet, Mutter einer erwachsenen Tochter, arbeitet in Kluftern im Kindergarten und ist im Markdorfer Kunstverein engagiert. Sei mindestens 25 Jahren ist Diana Bartosz Mitglied in der Umweltgruppe und hat bereits öfters für den Ortschaftsrat kandidiert. "Ich bin glücklich, dass ich nun aktiv am Geschehen teilnehmen kann", so Bartosz, der vor allem die Schulentwicklung am Herzen liegt. Sie wünscht sich eine Lösung, die am besten zum Ortsteil passt. Ein weiteres großes Thema sei die Straßenentwicklung. "Das müssen wir gut begleiten und beobachten."