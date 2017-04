Markdorf Auch den Wein hat der Frost hart getroffen

Rund 30 Prozent Ernteausfall in Markdorf, große Schäden auch in Bermatingen: Die Frostnächte setzten den jungen Trieben zu

Markdorf – Bangen und abwarten heißt es aktuell für die heimischen Winzer, denn auch in Markdorf und Bermatingen haben die starken Frosteinbrüche der vergangenen Tage den Weinreben stark zugesetzt. Stellenweise sind bis zu 80 Prozent der Reben vom Frost geschädigt worden. "Die Entwicklung steht gerade still, bei den Temperaturen bewegen sich die Rebenblüten nicht", erklärt Rebmeister Hubert Gutemann vom Spitalfonds Markdorf. Getroffen hat es vor allem die ersten jungen, grünen Triebe. Hier kommt es zu dem Effekt, dass durch das Frieren Pflanzenzellen platzen, was aber erst mal keine Auswirkungen auf den späteren Traubenertrag haben muss. "In der Regel treiben nach einem Spätfrost die Rebstöcke wieder aus sogenannten Beiaugen aus, sofern diese überlebt haben." Beiaugen sind Nebenknospen, die gleichzeitig mit einer Knospe entstehen. Daher ist für Gutemann die Situation noch nicht ganz so katastrophal: "Eine wirkliche Bilanz lässt sich erst in einigen Wochen ziehen, wenn die Temperaturen wieder steigen und Bewegung in die Reben kommt." Doch auch viele der Beiaugen seien jetzt schon erfroren. Sie können also auch nicht mehr austreiben.

Spielt das Wetter in den kommenden Wochen mit, und die Eisheiligen im Mai fallen nicht zu frostig aus, kann der Traubenertrag noch zufriedenstellend ausfallen. "Ich rechne grob mit einem Verlust von rund 30 Prozent, es ist auch eine Frage der Lage", so Gutemann. Denn die tiefer liegenden Reben an der Wanger Halde sind stärker betroffen als die höheren Lagen.

Bei Winzer Mathias Dilger in Bermatingen haben auf manchen Flächen bis zu 80 Prozent der Reben Frostschäden abbekommen. "Es wird sicherlich nicht zu Lieferengpässen kommen, ich habe durchaus dazu gelernt", so Dilger. Damit meint er die Anschaffung größerer Tanks, um entsprechend mehr Wein lagern zu können. "Das ist ganz wichtig, damit uns unsere Kunden erhalten bleiben, es ist ja nicht die erste Wetterkapriole, die uns trifft." Und was den Bermatinger Bürgertropfen betrifft, kann er beruhigen: "Der Bürgertropfen ist noch gesichert, er hat nur geringe Schäden abbekommen, natürlich nur, wenn nicht weitere Spätfröste kommen." Viel wichtiger ist ihm, dass in Sachen finanzierbarer Gefahrenversicherung endlich etwas passiert: "In anderen Ländern ist das längst gang und gäbe. Eine Hälfte zahlen die Landwirte und die andere der Staat." Alleine sei solch eine Versicherung kaum zu bezahlen. Alles andere, wie etwa die jüngst von Agrarminister Peter Hauk (CDU) in Aussicht gestellten Ausgleichszahlungen, seien für ihn nur gut gemeinte Worte: "Das haben wir ja nach den Hagelschäden 2009 gesehen, versprochen wurde viel, aber viel steckte nicht dahinter."

Noch sei die Situation aber nicht ganz verloren, sagt Gutemann. Bei einem günstigen Wetterverlauf in den kommenden Monaten und vor allem im Herbst könnten 15 bis 20 Prozent an Frostschäden durch dann größere und vollere Trauben wieder aufgefangen werden – aber eben keine 30 Prozent. Für den Spitalfonds bedeuten die Frostschäden natürlich auch wirtschaftliche Einbrüche. Beziffern lasse sich dies jedoch noch nicht. Betroffen von den Schäden seien auch die höheren Triebe, die so genannten Reservetriebe. Dies, so Gutemann, zeige, wie stark der Frost gewesen sei. Und betroffen seien auch alle Sorten, die der Spitalfonds an der Wanger Halde anbaue, vom Spätburgunder bis zum Ruländer. "Da gibt es keine Unterschiede", sagt Gutemann. Nun müsse man abwarten, was die kommenden Wochen brächten.

Der Weinbau vor Ort

Die Reben des Spitalfonds Markdorf befinden sich überwiegend in steiler Hanglage im Westen der Stadt, an der Wanger Halde. Seit 1969 ist der Spitalfonds Markdorf Genosse beim Winzerverein Hagnau. Dort wird der Markdorfer Wein ausgebaut. Frei zu kaufen gibt es ihn nicht, die Stadt verschenkt ihn zu besonderen Anlässen. Folgende Rebsorten werden angeboten: Blauer Spätburgunder, Müller-Thurgau, Ruländer, Weißburgunder und Kerner. Die Tradition des Weinguts Dilger geht bis 1595 zurück. Auf dem Bermatinger Leopoldsberg werden Spätburgunder, Müller-Thurgau, Bacchus, Kerner, Johanniter, Weiß- und Grauburgunder, Pinot Blanc und Spätburgunder Weißherbst angebaut.