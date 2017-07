Markdorf Arbeiten von Raimund Albert Buck in der Stadtgalerie

Die Retrospektive mit Arbeiten von Raimund Albert Buck in der Stadtgalerie beginnt am Freitag, 21. Juli, mit der Vernissage.

Erstmals lädt der Markdorfer Kunstverein zu einer Retrospektive. Sie beginnt am morgigen Freitag, 20 Uhr, mit der Vernissage – und ist Raimund Albert Buck gewidmet. Von dem 2012 in Radolfzell verstorbenen Künstler waren 2009 bereits Arbeiten in der Stadtgalerie zu sehen – in der Ausstellung "Positionen in Papier", einer Gruppenausstellung mit Werken von Buck, Silvia Heger und Armin Göhringer. Papierkunst – Objekte, Skulpturen vor allem aus transparentem Zeichenpapier – war denn auch die Richtung, mit der Raimund Albert Buck in der Region zu großer Bekanntheit und einigem Erfolg gelangt ist. "Seit 2005 hat Buck gar nicht mehr gemalt, wohl aber noch grafisch gearbeitet", erklärt Andreas Gabelmann. Der Kunsthistoriker aus Radolfzell, gut bekannt mit Isolde Buck, in deren Hand sich heute der Nachlass ihres verstorbenen Mannes befindet, hat die Markdorfer Ausstellung kuratiert.

Die Ausstellung ist weitgehend chronologisch geordnet, soll sie doch die Entwicklung von Raimund Albert Buck zeigen. Der Ausgang seiner Kunst liegt in der Malerei. Da sei irgendwann bei dem studierten Bauingenieur und Bauzeichner der Wunsch aufgetreten, so beschreibt es Gabelmann, "etwas auszudrücken". Die frühen an impressionistische und frühmoderne Vorbilder angelehnten Bilder werden nicht gezeigt in Markdorf. Stattdessen begegnen Leinwände, auf denen sich Buck bereits mit seinen Leitthemen befasst: mit Strukturen, mit Farbflächen. Zu sehen sind auch die Bilder aus der "Y-Phase". Etwa zeitgleich wendet sich Buck auch der Papierkunst zu. Buck experimentiert beständig, operiert mit immer wagemutiger wirkenden Formen. Schließlich löst er sich von der Bildfläche, schafft Skulpturen aus Papier. Seine Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten scheint ungebremst.