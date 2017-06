Markdorf Aprikosen: So süß wie ein Sommerferien-Tag

Blick auf den Marktstand: Obst- und Gemüsehändlerin Iris Fath aus Meckenbeuren empfiehlt momentan Aprikosen.

Markdorf (büj) Iris Fath ist nur im Sommer da. Die Obst- und Gemüsehändlerin aus Meckenbeuren kommt nur in der warmen Jahreszeit auf den Wochenmarkt in Markdorf, das aber schon seit über 40 Jahren. Und heute bietet sie eine Frucht an, die wie kaum eine andere für dem Sommer steht. Ihre Farbe erinnert an die Sonne, ihr Geschmack ist süß wie ein Ferientag. Die Rede ist von der Aprikose. Oder von der Marille, denn so wird die "Prunus armeniaca" bei unseren österreichischen Nachbarn, aber auch im Bayerischen genannt.

"Ich beziehe meine Aprikosen aus Frankreich", erklärt Obsthändlerin Fath. Denn dort bekomme die süße Steinfrucht mit dem leicht mehligen Fruchtfleisch ein besonderes Aroma, erläutert Iris Fath. "Außerdem sind sie saftiger als die Aprikosen, die bei uns in Deutschland wachsen." Die Markdorfer Kunden wissen diese Vorzüge zu schätzen. In der warmen Jahreszeit kaufen sie regelmäßig am Stand der Händlerin aus Meckenbeuren ein.

"Leider machen die Leute nicht mehr so viel ein", bedauert sie. Einerseits weil sie dann kaum noch große Mengen verkaufen kann. Andererseits aber findet es Iris Fath schade, dass die Marmeladen-Kultur allmählich zurückgeht. "Wenn man im Sommer was Gutes ins Glas tut", lautet ihre Devise, "dann bekommt man im Winter was Gescheites heraus." Und gescheit seien selbst gemachte Aprikosen-Marmeladen allemal. Kein Vergleich zu allem, was im Laden-Regal steht.

Neben ihren geschmacklichen Vorzügen bietet die Steinfrucht aus der Familien der Rosengewächse indes noch einen weiteren – überaus wichtigen – Pluspunkt. Sie ist sehr gesund. Kalzium, Kalium, Eisen, Carotin stecken reichlich drin, obendrein auch Phosphor. Sie hält den Kreislauf in Schwung und hilft dem Immunsystem auf die Sprünge.

Iris Fath genießt ihre Aprikose gerne einfach so. Wenn ihre Haut besonders gelb-orange leuchtet. Sie schwört jedoch auch auf die besonders in Österreich beliebten Marillenknödel. Ja und ihre selbst gemachte Marmelade, die vermittelt auch in der kalten Jahreszeit einen Hauch von Sommer, Sonne, Ferien.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.