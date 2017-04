Markdorf Apfelkönigin Sabrina Heiß: "Mein Amt macht sehr viel Spaß"

Auf einen Kaffee mit... der Bodensee-Apfelkönigin Sabrina Heiß aus Stadel über ihre ersten Monate im Amt und Schwierigkeiten in der Landwirtschaft.

Frau Heiß, Sie wurden im September 2016 zur Apfelkönigin gewählt. Was hat Sie dazu bewogen, für dieses Amt zu kandidieren?

Ich wollte das Produkt, das wir Landwirte herstellen unseren Konsumenten nahe bringen. Hinter einem Apfel steckt mehr Arbeit, als man denkt. Ich wünsche mir, dass die Menschen das verstehen und unsere Arbeit wertschätzen und dadurch vielleicht auch die Preisbereitschaft ein wenig steigt.

Also haben Sie das Gefühl, dass die Konsumenten die Produkte aus deutscher Landwirtschaft nicht genug schätzen?

Das Problem liegt vor allem darin, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie viel Arbeit so ein Landwirtschaftsbetrieb ist. Wir bekommen immer strengere Richtlinien und Auflagen. Alle Kunden denken immer an das Wohl der Tiere und die Umwelt, aber an uns Erzeuger denkt kaum jemand. Manche glauben sogar, wir Landwirte würden die Tiere quälen und die Umwelt verschmutzen. Dabei stimmt das gar nicht. Jeder der unseren Stall einmal gesehen hat weiß, dass es unseren Tieren gut geht. Ich fände es deshalb auch sehr schön, wenn Schulklassen öfter mal auf Bauernhöfe gehen und etwas über Landwirtschaft lernen würden.

Wie waren die ersten Monate Ihrer Amtszeit? Hatten Sie viel Stress?

Nein, das ging wirklich gut. Klar, die ersten Wochen hatte man schon viele Termine, aber über den Winter war es sehr ruhig. Die Saison startet jetzt langsam wieder und zur Erntezeit wird es vermutlich schon stressig. Es macht mir aber vor allem viel Spaß. Durch meine Zeit als Apfelkönigin habe ich viele Möglichkeiten bekommen, die man sonst nicht hat. Ich war sogar schon im Kanzleramt und habe Angela Merkel und ihre Minister getroffen.

Verstehen Sie sich gut mit den beiden Apfelprinzessinnen Lisa Brielmayer und Ann-Kathrin Kolb?

Ja, die beiden sind wirklich sehr nett. Immer wenn wir zusammen auf ein Event gehen, dann haben wir es sehr lustig miteinander. Es macht wirklich viel Spaß. Außerdem springen wir für einander ein, wenn man mal nicht zu einem Auftritt gehen kann. Deshalb war es auch kein Problem für mich, als meine Amtszeit von zwei auf drei Jahre verlängert worden ist.

Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen leichter fällt vor vielen Menschen zu sprechen, seit Sie die Wahl gewonnen haben?

Auf jeden Fall. Am Wahlabend war ich noch sehr nervös. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt beim Publikum ankomme. Zwar bin ich generell ein offener Mensch, der auch mit allen einfach ein Gespräch beginnt und habe auch schon Reden gehalten, dennoch war ich in der Situation ein wenig unsicher. Jetzt habe ich durch die Auftritte schon Übung und kann gut vor vielen Menschen sprechen und mich präsentieren.

Die Apfelköniginnen tragen bei ihren Auftritten immer sehr edle Dirndl. Wird Ihnen das Dirndl gestellt oder haben Sie sich das selbst gekauft?

Das Dirndl, das man am Wahlabend trägt, bekommt man geschenkt, wenn man unter den drei Siegerinnen ist. Allerdings reicht eines eigentlich nicht. Gerade wenn man vier Tage auf einer Messe ist, möchte man auch mal ein Dirndl zum Wechseln haben. Deshalb habe ich mir noch zwei gekauft. Mir macht es wirklich Spaß, mich für die Auftritte hübsch zu machen und mich sehr weiblich zu präsentieren. Im Alltag mag ich es aber lieber dezent und auf Dirndl-Partys trage ich jetzt immer eine Lederhose, um ein wenig Abwechslung zu haben.

Noch eine aktuelle Frage zur Landwirtschaft: Ist durch den Schnee der vergangenen Woche die Apfelernte bedroht?

Also viel Stress hatten wir deshalb auf jeden Fall. Der Schnee ist an für sich nicht das Problem, sondern die Kälte. Wenn der Schnee wenigstens liegen geblieben wäre, dann hätte die Schneedecke die Pflanzen isoliert. Da das aber nicht passiert ist mussten wir unsere Pflanzen anders schützen. Man kann zum Beispiel Netze über die Obstbäume gespannt und die Blühten beregnet, damit sich eine schützende Frostschicht bildet.

Zur Person

Sabrina Heiß wurde am 29. Dezember 1994 in Friedrichshafen geboren. Schon ihr ganzes Leben lang wohnt die 22-Jährige in Stadel auf dem Hof ihrer Eltern. Nachdem sie die Hauptschule des Bildungszentrums Markdorf besuchte, absolvierte sie eine Landwirtschaftslehre an der Berufsschule in Ravensburg. Den praktischen Teil ihrer Ausbildung verbrachte Sabrina Heiß in Betrieben in Überlingen und Biberach. Ihren Landwirtschaftsmeister, den sie 2016 abschloss, machte Heiß ebenfalls an der Berufsschule Ravensburg. Den praktischen Teil absolvierte sie diesmal im eigenen Betrieb. (aso)