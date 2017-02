Markdorf Anwohner hat genug von Rasern: Der falsche "Blitzer" von Hepbach

An der B 33 hat ein Anwohner einen selbstgebastelten Radarturm aufgestellt. Und der sieht so täuschend echt aus, dass einige Autos schon deutlich langsamer fahren würden. Wir haben mit dem Anwohner und den Behörden gesprochen.

Claus Dieter Rau hat, salopp gesagt, die Schnauze voll: Von Rasern, von donnernden Lastwagen und von all jenen, die trotz 50er-Limits generell zu schnell durch die B-33-Ortsdurchfahrt von Hepbach fahren. Also hat er gehandelt. Seit Sonntag steht auf seinem Privatgrundstück vor seinem Haus im Pfannenstiel, direkt an der B 33, ein "Blitzer", der so täuschend echt aussieht, dass er seine Wirkung offensichtlich nicht verfehlt. "Deutlich langsamer" würden die Autos seither an seinem Haus vorbeifahren, sagt er.

Aus einem schwarzen Kanalrohr aus Plastik und Klebefolien hat er die Blitzer-Attrappe gebaut, gemeinsam mit seinem Enkel, wie er erzählt. Ob er das denn dürfe? Er denke schon, sagt er. Vor einiger Zeit habe er sich bei der Polizei erkundigt. Dort habe man ihm zu verstehen gegeben, dass er auf seinem Privatgrund machen dürfe, was er wolle. Vor dem Landratsamt oder anderen Behörden, die einschreiten könnten, sei ihm daher nicht bange.

Eben jene Behörden antworten auf SÜDKURIER-Nachfrage: Die Sache und die Rechtslage werden geprüft, sagt Markdorfs Hauptamtsleiter Klaus Schiele. Das Landratsamt zeigt sich zudem verblüfft darüber, wie professionell die Attrappe daher kommt – sie sei auf den ersten Blick sogar einbetoniert.

Hauptamtsleiter Schiele erfuhr am Dienstagmorgen von der ungewöhnlichen Radarfalle, die zuvor in keiner Gemeinderatssitzung ein Thema war. "Wir sind's nicht" konnte er da schon sagen. Für einen Blitzer an der Bundesstraße sei ohnehin das Landratsamt zuständig. Die Frage der Zuständigkeit stellt sich aber in diesem Fall weiterhin. Dafür spielt die genaue Position eine Rolle, wie Schiele erklärt: Steht der vermeintliche Blitzer innerhalb oder außerhalb der Ortsdurchfahrt? Für die Bundesstraße ist das Landratsamt zuständig, für ein Privatgrundstück die Stadt Markdorf. Die Prüfung soll zügig geschehen, innerhalb der nächsten Tage könne man mehr sagen. Bis dahin werde allerdings nichts geschehen – Gefahr im Verzug sieht Schiele nicht.

Für Claus Dieter Rau hätte an die Stelle längst ein echter Blitzer hingehört. "Denn von Ravensburg her geht es bei uns am Ortsausgang wieder leicht bergab und da fährt kaum einer 50", sagt er. Die ein, zwei Male im Jahr, die dort mit mobilen Radargeräten kontrolliert werde, hätten keine Wirkung. Und der "Smiley" am östlichen Ortseingang sei 50 Meter weiter schon wieder vergessen – zumal die meisten wegen des Elektronikgesichts ohnehin kaum bremsen würden. Ach ja, seitlich auf dem Rohr seines Blitzers steht's in Form eines Aufklebers: Das ist eine "Fake-Attrappe". Lesen können das die Autofahrer natürlich nicht. Nur die Fußgänger, und auch die müssen genau hinschauen.

Claus Dieter Rau ist übrigens nicht der erste, der kreativ wird für mehr Ruhe vor seiner Haustüre: Diverse Fälle haben in Deutschland in der Vergangenheit bereits für Aufsehen gesorgt. Ein österreichischer Händler bietet gar ein fertiges Blitzer-Attrappen-Set an.