Markdorf Anselm Grün kommt nach Markdorf

Das Christliche Bildungswerk lädt zu einem Vortrag mit Benediktiner-Pater Anselm Grün ein.

Die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 300 Bücher hat er bislang geschrieben. Sie erreichten eine Gesamtauflage von weit über 15 Millionen Exemplaren und wurden in rund 30 Sprachen übersetzt. Damit erschöpft sich die Öffentlichkeitswirksamkeit von Anselm Grün aber noch lange nicht. Jedes Jahr hält er rund 200 Vorträge. Einen davon am kommenden Freitag, 13. Januar, im Haus im Weinberg, wohin das Christliche Bildungswerk Markdorf den Benediktiner-Pater aus Münsterschwarzach eingeladen hat.

"Es war leichter, als wir wir gedacht haben", erklärte Christina Löhr, Programm-Mitgestalterin beim ökumenischen Bildungswerk der Gehrenbergstadt. "Wir haben aber auch schon vor einem Dreivierteljahr angefragt", ergänzte Christina Löhr. Was durchaus ratsam war, sind die die Vortragstermine des promovierten Theologen doch überaus begehrt. Und das keineswegs nur bei überzeugten Christen. "Er tritt immer wieder vor Managern auf", erläutert Pfarrerin Kristina Wagner. Sie zeigt sich beim Pressegespräch am Montagabend durchaus beeindruckt von Grüns Fähigkeit, gerade Wirtschaftskräften jene innere Balance nahezubringen, die vor rein ökonomisch ausgerichtetem Trachten schützt.

Brigitte und Hans-Christian Körber, beide aus dem Fränkischen stammend, kennen Pater Anselm Grün aus dessen Jugendarbeit. Inzwischen begegnen sie ihm regelmäßig während ihrer Klostereinkehr zum Jahreswechsel. Und die alte Faszination scheint immer noch anzuhalten. "Weil er immer den richtigen Ton trifft", sagt Brigitte Körber. "Und weil alles, was er sagt so viel Bezug zum Leben hat, zum Alltag – überhaupt nicht abgehoben oder kompliziert ist", ergänzt Hans-Christian Körber.

Anselm Grüns Thema am kommenden Freitag ist ein Appell: "Versäume dein Leben nicht!" Es sei eine Ermunterung, mehr zu wagen, erläutert Pfarrer Hund, "nicht immer nur auf vermeintliche Sicherheiten zu setzen und vor lauter Ängste die Gelegenheiten zu verpassen". Er werde in jedem Falle zu dem Vortrag gehen, so Hund. Er ist sich recht sicher, dass zahlreiche Markdorfer genau so denken.





"Versäume dein Leben nicht." Vortrag von Anselm Grün am 13. Januar, 19 Uhr im Haus im Weinberg. Eintritt 10 Euro.