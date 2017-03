Markdorf Anpacken für ein großes Funkenfeuer

Die Funken-Mannschaft hält jedes Jahr am Sonntag nach der Fastnacht ein uraltes Brauchtum hoch.

Das Stangengerüst sieht noch nackt aus. Noch fehlen die Christbäume. Noch gilt es sogar, die Konstruktion noch weiter in die Höhe zu treiben. Denn ein großer, voluminöser Funken bringt ein weithin sichtbares Feuer. Daher arbeitet die vielköpfige Funken-Mannschaft an diesem Samstagnachmittag noch emsig an ihrem Scheiterhaufen, das heißt: Funken. Auf dessen Spitze am Abend des Funkensonntags eine Puppe mit abbrennt, die Hexe. Wobei damit keineswegs eine Zauberin gemeint ist, sondern ein Fabelwesen, das den Winter repräsentiert.

"Anpacken können", das ist es dann auch, was jemanden auszeichnen muss, um in die Funken-Mannschaft aufgenommen zu werden. "Robustheit darf auch nicht fehlen", erklärt Berti Müller, der schon so lange dabei ist, dass er gar nicht mehr weiß seit wann genau – "schon mehr als 25 Jahre". Und einen empfindlichen Magen dürfe man auch nicht haben in der Funkenmannschaft. Weil das Essen aus der Funken-Küche recht deftig sei.

Um sich aber als Funkenmeister-Stellvertreter zu qualifizieren, braucht es Kritikfähigkeit, sagt Müller mit einem Blick auf Jens Mink schmunzelnd. Der nämlich ist dieses Jahr für Johannes Schmidschneider eingesprungen. Und an poetischer Kreativität darf es einem Funken auch nicht mangeln. Zumindest nicht, wenn der – wie Berti Müller – die Funken-Verse schmiedet.