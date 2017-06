Markdorf Anlaufstelle für die ältere Generation im Markdorfer Rathaus

Im Friedhofs- und Sozialamt der Stadt ist Angelika Websky Ansprechpartnerin für Senioren

Der Sozialverband VdK fordert seit einiger Zeit einen städtischen Seniorenbeauftragten, Bürgermeister Georg Riedmann räumte bei der 70-Jahr-Feier des Verbandes ein, dass in der Öffentlichkeit zu wenig bekannt sei, dass mit Angelika Websky eine Sachbearbeiterin im Rathaus tätig ist, die Senioren bei verschiedenen Fragestellungen unterstützt. Angelika Websky hat ihre Ausbildung zur Verwaltungsbeamtin Anfang der 80er Jahre bei der Stadt gemacht, zwölf Jahre in dem Beruf gearbeitet, zwölf Jahre zuhause bei der Tochter verbracht und seit zwölf Jahren arbeitet sie nun wieder im Rathaus. Damals gehörten "Standesamt und Friedhof" und "Sozialamt und Rente" noch zusammen, mit ihrem Wiedereinstieg übernahm Norbert Klöck "Standesamt und Rente" und Angelika Websky "Friedhof und Sozialamt". Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Schwerbehinderung und die Befreiung/Ermäßigung von GEZ-Gebühren. "Ich helfe natürlich auch in allen anderen Fällen weiter, wenn es möglich ist", so Websky. Sie unterstützt beim Ausfüllen von Formularen, kümmert sich um Mahnungen und organisiert Hilfe für jemanden, der sich den Fuß gebrochen hat.

Angelika Websky bekommt auch regelmäßig Besuch von einem Analphabeten, mit dem sie dann gemeinsam seine Post durchgeht. Erst neulich hätte sich ein älterer Mann bei ihr nach dem Angebot "Essen auf Rädern" erkundigt, den habe sie an die Sozialstation weitervermittelt. "Wir haben hier ein gutes Netzwerk", sagt die Sachbearbeiterin, die in der katholischen Frauengemeinschaft sehr aktiv ist. Der älteren Generation gibt sie vorallem den Tipp, in einen Verein zu gehen sowie Kontakte zur Familie, Freunden und den Nachbarn zu pflegen. "Es ist wichtig, auf Menschen zuzugehen." Neben der Stadt und den Vereinen würde auch die Kirche viel für Senioren anbieten. Auf die Frage, ob Markdorf eine seniorenfreundliche Stadt sei, antwortet sie: "Natürlich".

Kontakt: Angelika Websky, Tel. 07544/500245, erreichbar montags bis freitags 8 bis 12 Uhr und mittwochs 14 bis 18 Uhr.