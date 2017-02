Am Sonntag ist der Markdorfer Narrensprung

Die Historische Narrenzunft lädt zum Umzug ein. Beginn ist um 14 Uhr, rund 35 Gruppen sind mit dabei

Markdorf (gup) Gegenüber dem riesigen Narrensprung beim Landschaftstreffen vor wenigen Wochen ist es ein eher kleiner Umzug – und doch ist es der große, traditionelle Markdorfer Umzug: Am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr werden die Narren wieder durch die Stadt ziehen. Organisiert ist alles längst schon, berichtet Umzugsplaner Bernhard Brutsch von der Historischen Narrenzunft im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Vom Umzugsweg her ist es ein ganz normaler Markdorfer Umzug", sagt Brutsch, wie gewohnt aus den Vorjahren eben.

Aufstellung für die rund 35 Zünfte und Gruppen, die sich angekündigt haben, ist wie immer an der Jakob-Gretser-Schule. Dann geht es vom Obertor herunter, am Rathaus vorbei, durch die Marktstraße und zuletzt in die Hauptstraße. "Eine gute Stunde bis eineinhalb Stunden wird der Umzug dauern", schätzt Brutsch.

Wie immer, werden auch in diesem Jahr die Markdorfer Zünfte und Vereine vorneweg laufen, ebenso die so beliebten freien Gruppen, die es so nur beim Markdorfer Umzug gibt. Danach folgen die auswärtigen Zünfte. Über viele Narrenfans und Zaungäste freut sich die Zunft. Für Verpflegung ist wie immer ebenfalls gesorgt. Entlang der Strecken und an den Plätzen gibt es Wurst- und Imbissstände. Fehlt nur noch gutes oder jedenfalls trockenes Wetter, Daumen drücken ist angesagt.