Markdorf Am Donnerstag tagt das Preisgericht zum Bischofschloss

Architektenwettbewerb zur Rathausnutzung in Markdorf: Nun geht es um den besten Entwurf

Es geht weiter in Sachen Architektenwettbewerb zur Umnutzung des Bischofschlosses zum Rathaus: Am Donnerstag, 19. Januar, tagt in der Stadthalle das Preisgericht, das über die eingereichten Entwürfe befinden wird – ganztags und natürlich nichtöffentlich. Über Anzahl und Inhalt der eingereichten Entwürfe war am Dienstag selbst in der Stadtverwaltung noch nichts Näheres bekannt. Das betont Bürgermeister Georg Riedmann auf Anfrage des SÜDKURIER. "Das Verfahren ist sehr reglementiert, selbst wir wissen noch nichts Genaueres über die Entwürfe", so Riedmann.

Im Idealfall werde das Preisgericht am Donnerstagabend vier Preise und zwei Förderpreise vergeben. "Sehr zeitnah", so Riedmann, wolle die Verwaltung daraufhin dann die Öffentlichkeit dazu herstellen, in gut zwei Wochen. Vorausgesetzt, das Preisgericht vergibt auch die vorgesehenen Preise. Die wiederum werden die Grundlage für die Gemeinderatsentscheidung sein. Das Preisgericht wird dem Rat den Preisträger, so es einen gibt, empfehlen. Die Stadträte wiederum entscheiden dann darüber, ob sie die Empfehlung der Jury annehmen oder ob noch ein so genanntes Verhandlungsverfahren gewünscht ist, in dem dann die Reihenfolge und die Gewichtungen wieder neu geordnet werden könnten. "Im Prinzip", so Riedmann, "sind wir an die Entscheidung des Preisgerichtes gebunden".

Läuft alles wie vorgesehen, könnte der Rat in der März-Sitzung die Verwaltung beauftragen, in die Verhandlungen mit dem Preisträger einzusteigen. Ab April würde man, diesen Zeitablauf vorausgesetzt, ausgehend von der Entwurfsplanung in die Werkplanung gehen. Insgesamt hatten sich 87 Büros beworben. Aus 64 als qualifiziert bewerteten Bewerbungen wurden per Los 20 Teilnehmer ermittelt, die alle ihre Teilnahme zugesagt hatten.